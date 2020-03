La fin de l’E3 et les jeux PlayStation 4 arrivent sur PC – #LevelUPShow

Aujourd’hui dans # LevelUPShow … l’équipe, Quake, Thrash et Koedesu parlent de la direction que devrait prendre l’E3, des rumeurs de Silent Hill et des exclusivités PlayStation 4 qui ne sont plus parce qu’elles viennent sur PC.

Nous avons commencé par parler de la décision de l’ESA d’annuler l’édition 2020 de l’E3 après avoir analysé la situation sanitaire du monde. Nous nous demandons quel sera le chemin que les distributeurs et les développeurs devront affronter cette année, et si la solution est qu’il y ait un événement totalement numérique.

Tout de suite, nous avons été ravis des récentes mentions entourant le possible retour de Silent Hill. La pluie de références et de commentaires sur le sujet de personnalités qui ont fait partie de la franchise, nous remplit d’enthousiasme et de curiosité pour le retour de la saga d’horreur psychologique par excellence.

Plus tard, nous commenterons les mécontents qui ont lancé leurs cris sur les réseaux sociaux pour exiger que la fuite des exclusivités PlayStation soit stoppée. À cet égard, nous nous sommes interrogés sur les avantages de la sortie de jeux sur plusieurs plates-formes, les risques et nous avons terminé avec le calcul entre coût et avantage pour apporter ces expériences au PC.

