La fin d’une époque: l’E3 2020 est officiellement annulé

Mise à jour (mer.11 mars 2020 15:40 GMT): Eh bien, c’est tout alors … L’E3 est officiellement annulé. L’organisateur de l’événement Entertainment Software Association a émis la déclaration suivante à GameSpot confirmant l’annulation de l’événement:

“Après une consultation attentive de nos sociétés membres concernant la santé et la sécurité de tous dans notre industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l’E3 – nous avons pris la décision difficile d’annuler l’E3 2020, prévue pour le 9 juin. -11 à Los Angeles.

“Suite aux inquiétudes croissantes et écrasantes concernant le virus COVID-19, nous avons estimé que c’était la meilleure façon de procéder dans une situation mondiale sans précédent. Nous sommes très déçus de ne pas pouvoir organiser cet événement pour nos fans et supporters. Mais nous savons c’est la bonne décision sur la base des informations dont nous disposons aujourd’hui. “

Jusqu’à cette année, l’E3 a fonctionné sans faute depuis le tout premier salon en 1995. Les plans pour l’E3 2021 se poursuivent, mais l’annulation de cette année et d’autres facteurs pourraient-ils marquer définitivement la fin?

Article d’origine (mer.11 mars 2020 02:45 GMT): En ce moment, il y a des rapports partout sur Internet que l’E3 2020 va être supprimé. Éditeur indépendant Devolver Digital – responsable de titres comme Hotline Miami et Mon ami Pedro – apparemment commencé, quand il a dit à tout le monde (via Twitter) d’annuler leurs vols et hôtels E3.

Le rédacteur en chef de Kotaku News, Jason Schreier, a ajouté à cela, expliquant comment il avait entendu des “chuchotements d’occasion” de plusieurs éditeurs et développeurs que l’expo annuelle avait été annulée. Il a suivi avec ce tweet:

J’ai entendu de deux personnes que l’annulation de l’E3 sera annoncée demain matin (les deux de seconde main) et une personne avec des liens ESA qui insiste sur le fait que ce ne sera pas le cas. Normalement, je m’assois sur des informations contradictoires jusqu’à ce que je trie ce qui est vrai, mais avec les rumeurs de l’E3 maintenant partout, j’ai pensé que je serais transparent ici

L’auteur et journaliste du jeu vidéo Biz Mike Futter a déclaré qu’une annonce d’annulation aurait lieu demain (merci, Siliconera):

Ma journée a commencé par enquêter sur des trucs E3. Terminé avec plusieurs sources (et je veux dire MULTIPLES) venant à ma rencontre. Annonce d’annulation E3 prévue pour tmw AM. Je ne pense pas que ça tiendra la nuit. Beaucoup d’entre nous ont été engagés par des sources ce soir. Annulez vos plans.

Mise à jour – mer.11 mars 2020 06:45 GMT: Bloomberg semble avoir réduit l’heure exacte à laquelle cela aura lieu.

L’annulation devrait être annoncée à 9 h 30, heure de Los Angeles, le 11 mars par la Entertainment Software Association, selon une personne proche du dossier.

Si vous vous demandez pourquoi cet événement est annulé, on pense qu’il est lié à l’épidémie de coronavirus – officiellement connue sous le nom de COVID-19. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles cela est lié au retrait des entreprises et aux visages de l’industrie comme Geoff Keighley qui se séparent, en raison de la refonte de l’événement “fans, médias et influenceurs”.

Lorsque nous en saurons plus, nous serons sûrs de vous le faire savoir.

