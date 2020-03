La force de mechstermination est le dernier indé de commutation à devenir physique

Super Rare Games a révélé aujourd’hui que la prochaine version indépendante à recevoir une version physique en édition limitée sur Switch n’est autre que Force de mécatermination.

Les précommandes de la nouvelle version devraient s’ouvrir le 26 mars à 18h00 GMT sur le site Web de Super Rare Games. 4000 exemplaires ont été imprimés au total, et chaque achat est accompagné d’un manuel en couleur de 20 pages, d’illustrations d’intérieur, d’un autocollant exclusif et de trois cartes à collectionner sélectionnées au hasard dans un ensemble de cinq cartes.

Nous avons apprécié le jeu lorsque nous l’avons joué sur Switch l’année dernière. N’hésitez pas à le lire dans notre revue si vous souhaitez en savoir plus. Voici un extrait:

Avec Cuphead juste au coin de la rue, nous ne pouvons nous empêcher de nous sentir désolés pour Mechstermination Force. C’est certainement moins déconcertant, mais c’est une approche plus accessible de la plateforme Boss Rush, avec moins d’accent sur la précision basée sur les secousses et les pixels parfaits. Il est parsemé d’un design ingénieux et d’une écriture amusante et nous avons vraiment apprécié notre temps avec.

Êtes-vous fan du jeu? Êtes-vous tenté de l’essayer maintenant qu’il sort sous forme physique? Faites-nous savoir avec un commentaire.

