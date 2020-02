La Ford v Ferrari de la mode, le pantalon à rayures latérales est là pour vous faire dépasser 7 000 tr / min

Style GirlfriendStyle Girlfriend est la destination incontournable pour les gars qui recherchent non seulement des conseils de mode, mais aussi des conseils, des astuces et des raccourcis sur le mode de vie – le tout dans la perspective d’une équipe éditoriale féminine et amicale. Chaque semaine, l’équipe SG rassemblera les vêtements, les produits de soins et plus d’hommes auront besoin de vivre leur vie la plus élégante.

Je n’ai pas vu Ford v Ferrari, mais son intrigue m’a été expliquée (par un homme!), Et en tant que tel, je me sens qualifié pour faire la comparaison qu’un pantalon à rayures latérales est l’incarnation de la mode du film, et celui que vous allez embrasser en 2020.

Laissez-moi expliquer. Habituellement, quand vous pensez à un pantalon avec une bande sur la jambe, vous pensez à un smoking, non? C’est donc la partie Ferrari – sexy, cool, peut-être hors de votre gamme de prix.

Et quand vous pensez à la Ford des pantalons, vous pensez probablement: plus traditionnelle. Tous les jours. Abordable.

Parce que Ford était fiable mais ennuyeux jusqu’à ce qu’il obtienne ce moteur sophistiqué, non? Ennuyeux dans la façon dont les pantalons sont un peu ennuyeux? Vous ne pouvez pas vous présenter pour travailler dans vos sous-vêtements, alors vous enfilez une paire qui est inévitablement la partie la plus importante de votre garde-robe et juste, comme, allez vivre votre vie.

Alors, cette tendance “pantalon régulier avec une bande sur le côté” se présente, et tout à coup vos pantalons Ford ennuyeux ressemblent un peu plus à Ferrari, même s’ils ne sont encore que des pantalons ordinaires en semaine. Une bande latérale ne les transforme pas en voiture de course (ou en tenue de soirée), mais ce petit quelque chose d’amusant sur le côté donne à votre routine de soirée standard une touche de turbo. Et, tout à coup, votre pantalon n’est pas la partie la plus terne de votre tenue.

Wow, je pense que j’ai vraiment réussi, et je n’ai certainement pas invité un essaim de gars en colère à répondre dans mes mentions Twitter.

Acheter un pantalon à rayures latérales suralimenté

Je sais grâce au suivi minutieux de chaque fichue chose sur laquelle notre public clique sur Style Girlfriend que les hommes adorent Dockers. J’espère donc qu’en lançant cette liste avec une paire de pantalons kaki Alpha au nom rassurant de la marque, vous aurez confiance que cette tendance à rayures latérales est très populaire pour les hommes. Des deux coloris du style, le rouge châtain est ironiquement moins «voyante» que la couleur beige. Si vous ne vous sentez pas sûr du look, commencez par là.

Si Obama peut flasher une petite cheville, vous le pouvez aussi. Essayez de porter ce pantalon court de Joe’s Jeans de la même manière que l’ancien président portait son … avec des baskets blanches fraîches et un polo «qui s’ajuste parfaitement autour de vos biceps».

Hubba hubba, j’aime tellement ce pantalon Todd Snyder. Je les aime comme j’adore l’adhésion de notre ancien commandant en chef aux normes gouvernantes.

De toute façon, où en étais-je? Fabriqué avec un tissu en laine stretch italien de première qualité avec une bande blanche passepoilée sur la couture latérale, la coupe ajustée de ces bad boys signifie qu’ils seront aussi beaux au bureau avec un manteau boutonné et sport qu’ils le seront avec un pull confortable ou sweat le week-end.

Ne soyez pas surpris que beaucoup de ces pantalons à rayures latérales viennent dans un style jogger sportif. Le look athleisure fait passer la rayure du vêtement de cérémonie à quelque chose de plus proche des échauffements que vous pouvez porter hors du court.

Dans le cas de cette paire Aeropostale (dans une teinte olive neutre qui va avec tout), la bande noire épaisse a l’air bien à la maison avec une cheville froncée et un tissu technique. La taille à cordon de serrage élastique complète littéralement le tout.

Je m’excuse à l’avance si vous tombez amoureux de ce pantalon habillé Express, uniquement pour cliquer sur le site pour découvrir qu’il est épuisé à votre taille. Ils sont en vente, donc les choix sont un peu minces, mais aussi beaucoup trop stylés pour ne pas être inclus dans cette rafle.

Si vous avez la chance de trouver une paire qui vous va, portez-la avec une chemise oxford et des lacets à semelles épaisses, ou vous pouvez les habiller le week-end avec un t-shirt et votre paire de baskets préférée.

Si ceux-ci étaient noirs au lieu de marine, vous pourriez presque les confondre avec des pantalons de smoking. C’est exactement ce qui les rend parfaits pour votre prochaine occasion habillée.

Agrémentés d’une rayure jaune vif sur le côté, ces chino samedis NYC en vert armée prennent une certaine confiance pour s’en sortir. Essayez-les avec un t-shirt à poche gris et vos baskets papa préférées, et donnez un coup dur aux poignets ou deux pour un look plus décontracté et moins prêt pour l’inspection d’officier.

