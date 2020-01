La forme Gigantamax d’Inteleon a un pistolet

Capture d’écran: Nintendo (Pokemon Sword and Shield)

Nintendo a publié un tas de nouvelles sur Pokémon Sword and Shield dans un direct ce matin, y compris l’ajout de 200 Pokémon supplémentaires aux jeux. Ils ont également ajouté de nouvelles formes Gigantamax pour les Pokémon existants, dont l’un peut maintenant utiliser une arme à feu, apparemment.

Le livestream a révélé qu’Inteleon obtient une forme Gigantamax dans le cadre des prochaines extensions de Sword and Shield. Inteleon est la troisième et dernière forme de Sobble, le Pokémon de départ à base d’eau de cette génération, tandis que Gigantamaxing est une version de la transformation Dynamax où un Pokémon change de forme en plus d’être très, très gros.

Dans ce cas, le résultat est un gros lézard visant une carabine à eau à partir d’un nid de tireur d’élite formé sur sa queue et un tourbillon de fumée violette. Alors que certains Pokémon comme Évoli et Pikachu restent mignons et câlins même sous leurs formes Gigantamax, Inteleon semble être sur le point de commettre des crimes de guerre.

Maintenant, ce n’est pas complètement hors de caractère. Comme le souligne la base de données des fans pour les faits Poké, Bulbapedia, la forme normale d’Inteleon est elle-même un clin d’œil à James Bond, avec son index et son pouce armé comme un pistolet imaginaire. Mais toute l’allusion devient un peu bizarre quand vous allez avec un sniper américain complet.

Oui, Pokémon a eu une attaque appelée pistolet à eau et une tortue géante avec des canons sortant de sa coquille depuis le tout premier jeu, mais la forme Gigantamax d’Inteleon se distingue toujours dans l’univers autrement idyllique et fantaisiste de la série, où certains Pokémon ne sont que de la glace cornets de crème.

Je n’étais pas le seul à clignoter sur mon écran d’ordinateur ce matin non plus. De nombreuses autres personnes sur Internet ont également été choquées, obligées de recourir à des mèmes pour digérer cette dernière révélation:

.