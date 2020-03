la formule parfaite d’action et de difficulté

Trois ans après avoir débuté l’un de ses projets les plus complexes, Team Ninja est de retour avec une préquelle qui tire le meilleur de “ Nioh ” et intègre de nouvelles fonctionnalités qui garantissent des dizaines d’heures de jeu.

Quand la fièvre clone Dark Souls est devenu plus intense, l’arrivée de Nioh signifiait un répit. Non pas parce que le jeu s’écartait de la formule de difficulté, mais parce qu’il a pris les éléments clés de From Software et les a intégrés dans ce que Team Ninja sait faire le mieux: un jeu d’action.

Avec Nioh 2 Déjà sur le marché, on se demande, que propose-t-il encore? Bien que les changements ne soient pas abyssaux par rapport à son prédécesseur, l’inclusion de nouvelles fonctionnalités telles que Soul Cores ou Burst Counters, ainsi qu’un système complexe qui nécessite une micro-gestion des armes, des compétences et des statistiques en font ce prequel est un achat indispensable.

Nioh 2 ne nécessite pas que vous ayez joué l’originalEn fait, il possède un éditeur de personnage complexe qui vous permet de choisir entre le sexe et les caractéristiques physiques, jusqu’aux détails des tatouages ​​et des accessoires. Gone est le clone de Geralt de Rivia et en échange, nous pouvons avoir une geisha meurtrière comme Ghost in the Shell. Quel que soit votre choix, le résultat final sera un personnage silencieux tout au long de l’aventure.

Tecmo a fait un travail intéressant pour construire le concept Nioh 2 en mélangeant données historiques avec le folklore japonais. Des noms comme Nobunaga, Hattori Hanzo ou Imagawa Yoshimoto partagent la scène avec Oni, Yokis et une autre classe de démons dans la préquelle. L’histoire est racontée en 20 missions principales Et il peut être complété par près de deux fois plus de missions secondaires qui, bien que facultatives, ajoutent beaucoup à l’expérience de jeu.

Aussi complet qu’écrasant

L’expression “moins c’est plus” ne s’applique pas à Nioh 2 car il est si complexe en tant que système qu’il semble parfois écrasant. Team Ninja fournit options pour tout type de joueurR, mais cela nécessite une attention particulière lors de la gestion des armes et des points d’expérience attribués.

Je dois admettre que j’ai réussi longue navigation dans les menusEn regardant les armes et leurs statistiques, quel genre de fusion d’âme devrais-je faire (c’est la mise à niveau d’un noyau d’âme à un autre), l’arbre de compétences par position, ou tout simplement changer l’esprit du gardien pour varier mon style de jeu.

La microgestion apparaît dans le jeu à tous les niveaux. Des armes de choix, à l’esprit gardien que nous pouvons activer pour effectuer de puissantes attaques (Yokai Shift). Il y a arbres de spécialisation pour chaque arme dans laquelle nous débloquerons des capacités spécifiques dans chacune des trois positions d’attaque.

La une infinité d’options Et le fait que chaque autel fasse réapparaître les ennemis – comme dans Dark Souls – permet des scénarios d’essais et d’erreurs. S’il y a quelque chose à reconnaître Nioh 2, c’est qu’il est un jeu personnalisable sous tous ses aspects. De l’apparence au type de build qui définit le style de jeu. Cela lui donne une touche plus RPG qui le distingue du reste des âmes.

Le meilleur de tous: son gameplay

Cela dit, tous ces éléments convergent vers la caractéristique la plus importante: le gameplay. La grâce de Nioh 2 n’est pas dans son récit, mais dans son système de combat. Team Ninja a tiré parti de toute l’expérience de jeu de combat et le résultat est un mélange de Ninja Gaiden avec l’élément de base de l’âme comme: Barre d’endurance ce qui vous oblige à bien gérer vos mouvements.

Nioh 2 c’est aussi difficile. Un jeu qui m’a fait plus de 500 morts, une des voies les plus absurdes mais toujours par une action attribuée au joueur et non au système lui-même. Les les ennemis sont compliqués et la mauvaise gestion du Ki peut entraîner un coup fatal à l’adversaire le plus insignifiant.

L’une des caractéristiques frappantes est la présence d’esprits laissés par les autres joueurs lorsqu’ils meurent. Contrairement aux invasions dans Dark Souls, nous nous battrons ici avec des personnages contrôlés par l’intelligence artificielle pour obtenir des coupes Ochoko, une monnaie utile pour invoquer des compagnons dans notre aventure.

Team Ninja n’a pas utilisé le mode PvP en multijoueur. En plus des esprits laissés par d’autres personnes, la seule façon de profiter du jeu avec un autre ami est en mode coopératif où les deux combattront les ennemis tout en partageant un nombre limité de vies.

‘Nioh 2’ pourrait devenir le jeu de l’année

En termes générales Nioh 2 est un grand jeu. Le mode histoire peut consommer plus de 50 heures, selon le nombre de morts ou d’expériences que vous faites. Les 20 missions sont connectées via un hub dans le menu et non via un monde semi-ouvert comme dans les jeux From Software.

Bien que des missions secondaires ne soient pas nécessaires, la présence du butin et du Soul Core nous invitera à dévier de la trajectoire pour les réaliser. Le premier Nioh a consommé plus de 100 heures pour certains joueurs et il ne fait aucun doute que la même chose se produira avec cette préquelle.

Comme son prédécesseur, le jeu est exclusif à PlayStation 4 Bien que nous puissions voir une version PC à l’avenir. Ceux qui ont PS4 Pro pourront choisir différents modes avec un nombre d’images fixe ou variable. Bien que Nioh 2 soit visuellement incroyable, la meilleure option sera de choisir le mode d’action pour assurer les 60 images par seconde, essentielles dans ce type de jeu.

conclusion

Tecmo et Team Ninja ont perfectionné la formule avec ‘Nioh 2’. C’est un jeu avec sa propre identité qui ne demande rien aux ‘Dark Souls’ et qui offre en échange des dizaines d’heures d’action et de morts.

Dans un monde souffrant de la pandémie de coronavirus, Nioh 2 est le meilleur antidote pour le confinement.

Avantages

Système de personnalisation complet

Variété d’armes et de styles de jeu

Système de contrôle précis

Graphiquement spectaculaire et stable

Difficile, comme tous les «esprits»

Inconvénients

Trop de microgestion peut provoquer de l’anxiété