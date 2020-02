La forteresse Maximus du jeu de cartes à collectionner Transformers est trois robots en un

L’extension «Titan Masters Attack» du jeu de cartes à échanger Transformers, lancée le 17 avril, présente des robots dont la tête se transforme en d’autres robots. Fortress Maximus, l’un des Autobots les plus grands et les plus puissants, dispose d’une tête qui se transforme en robot dont la tête se transforme également en robot. Laissez-moi expliquer.

Titan Masters est le nom que Hasbro a donné à son récent renouveau de la gamme de jouets Headmasters Transformers des années 80. Les directeurs d’école étaient des robots jumelés à des robots plus petits ou à des humains dans des combinaisons de robots, selon la continuité, fusionnant pour améliorer le cerveau et le muscle. Fortress Maximus, le plus grand directeur de tous, a utilisé le gadget à deux reprises. Sa tête géante est un robot nommé Cerebros. La tête de Cerebros est un robot nommé Emissary.

Voici comment cette relation compliquée se déroule dans le jeu de cartes à échanger Transformers. Fortress Maximus est une carte de grande taille à deux faces. Un côté est son mode de bataille. L’autre est son mode robot. Notez que le mode robot n’a pas de tête.

C’est parce que sa tête est une carte distincte. Cerebros en mode tête se perche au sommet de Fort Max, avec un aspect imposant. Lorsque l’adversaire du joueur détruit le corps de Fortress Maximus, Cerebros est basculé en mode corps.

Mais attendez, Cerebros en mode corps n’a pas de tête. C’est parce que sa tête est la carte Emissaire en mode tête. Si Cerebros tombe au combat, Emissary est retourné, et comme il est juste un petit Titan Master faible, il est probablement immédiatement détruit par l’adversaire du joueur.

C’est une façon très cool d’implémenter le concept Titan Master / Headmaster dans le jeu de cartes à collectionner populaire. Les joueurs peuvent utiliser les paires de têtes et de corps canoniques telles qu’elles apparaissent dans les dessins animés ou la ligne de jouets, ou mélanger et assortir les têtes pour mélanger des capacités spéciales.

Chaque boîte de cartes booster “Titan Masters Attack” scellée comprend un pack spécial avec Fortress Maximus, Cerebros et Emissary, alors assurez-vous de sécuriser une boîte ou de séduire le commis du magasin de jeux de cartes local avant que l’extension ne tombe le 17 avril.

