La franchise Hello Neighbour atteint 30 millions de téléchargements

La franchise Hello Neighbour de TinyBuild a dépassé les 30 millions de téléchargements sur PC, console et mobile.

La majorité de l’audience du jeu est âgée de huit à 16 ans. En plus de cela, le jeu s’est avéré le plus populaire en Amérique du Sud, en Allemagne, en Chine, en Russie, en France et aux États-Unis.

Hello Neighbour a été publié pour la première fois en décembre 2017. Une préquelle au jeu de furtivité d’horreur de survie intitulé Hello Neighbour: Hide and Seek, il a été lancé un an après le premier jeu. Une version multijoueur – Secret Neighbour – a également été publiée.

De plus, l’éditeur et développeur américain a révélé qu’il avait vendu deux millions de livres. Il a gagné 16 millions de dollars grâce aux ventes de livres.

Le PDG de l’éditeur, Alex Nichiporchik, a affirmé que le paysage des éditeurs de jeux avait changé.

“La publication indépendante est morte”, a déclaré Nichiporchik.

“Il a cessé d’être un modèle commercial durable, dès que le nombre d’éditeurs de taille moyenne a dépassé le nombre de bons jeux en cours de développement. Au lieu de se concentrer sur des offres de publication uniques, il est préférable de construire des marques fortes et divertissantes.

“Cela signifie, une grande infrastructure de développement interne qui peut prendre en charge à la fois les jeux internes et les studios externes.”

Actuellement, l’éditeur a 25 jeux en préparation. Le mois dernier, la société basée à Seattle a ouvert un nouveau studio à Boise, dans l’Idaho.