La fuite de la campagne Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered semble arriver bientôt

Par Sherif Saed,

Vendredi 27 mars 2020 12:37 GMT

Il semble que Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered soit une chose réelle que nous aurons bientôt sous la main.

Aujourd’hui grand Call of Duty: Modern Warfare mise à jour nous a évidemment apporté plus que ce que nous avions négocié. Bien que la mise à jour n’introduise pas trop de nouveaux ajouts, elle a déployé beaucoup de contenu dans les coulisses.

Une partie de cela est destinée à la saison 3, aux futures mises à jour du magasin et autres. Cependant, la plus grande découverte vient de l’utilisateur de Reddit, Senescallo, qui a examiné un certain nombre de détails concernant La campagne Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisée.





Les fichiers en jeu indiquent une annonce pour Modern Warfare 2 Campaign Remastered que nous allons tous voir en jeu. Ils contiennent également la pochette mise à jour pour le jeu.

La campagne est livrée avec le pack Underwater Demo Team Classic Ghost, qui comprend le skin Ghost classique, un modèle M4A1, un autre pour le M1911 et quelques autres articles cosmétiques.

Les fichiers n’indiquent pas le prix de Modern Warfare 2 Campaign Remastered, ni la date de sortie. Cependant, le fait que ces ressources aient été regroupées dans la mise à jour d’aujourd’hui indique que nous nous rapprochons de la révélation officielle et de la sortie ultérieure de Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Tout cela pourrait potentiellement démarrer avec la saison 3, qui commence dans un peu plus d’une semaine.

