La Gamescom 2020 continue sa programmation malgré le coronavirus

Cependant, l’organisation suppose que la situation pourrait changer.

La récente annulation de l’E3 2020 a mis en échec le reste des événements prévus tout au long de 2020. Peu à peu, la menace récente decoronavirusCela a obligé nombre de ces conventions à trouver un autre format pour éviter la congrégation de personnes en personne, comme le dictent les mesures de sécurité.

L’événement a lieu, mais ils n’assurent rienLa Gamescom 2020 a été l’un des événements qui a provoqué le plus d’incertitude, carsa célébration est prévue du 25 au 29 aoûtet il a déjà la présence confirmée de sociétés comme Nintendo et Xbox. Cependant, le comité d’organisation de cette édition de l’événement a décidé d’aller de l’avant avec ses plans, comme il l’a publié il y a quelques instants sur son compte Twitter officiel.

L’Allemagne a annulé les événements de plus de 1 000 personnesLe gouvernement allemand a interdit tous les événements pour plus de 1 000 personnes pendant un certain temps et depuis la Gamescomest célébrée à Cologne fin août, la situation inquiète beaucoup ses organisateurs et assistants. Cependant, si l’événement est annulé, l’entrepriseretourner tout l’argent des billets à vos acheteurs, selon le communiqué.

Début des ventes de billets pour la Gamescom 2020juste après l’annonce de l’annulation de l’E3, un fait assez frappant. Malgré le fait que la Gamescom se poursuive pour l’instant, l’avenir des événements de masse tout au long de 2020 est au mieux incertain. Nous avons récemment parlé de l’avenir des salons du jeu vidéo et de leurs différentes alternatives en ligne dans un article qui leur est dédié.

En savoir plus sur: Gamescom 2020, Coronavirus et foires et événements.

.