La Gamescom 2020 est annulée en raison d’un coronavirus

Édition de la Gamescom 2020, le plus important salon du jeu vidéo en Europe, a été officiellement annulé en raison d’une pandémie, comme le rapporte une déclaration partagée sur son compte Twitter. Cependant, les organisateurs prévoient organiser divers événements numériques à titre de compensation, qui sera utilisé par différentes sociétés pour faire des annonces importantes. L’Expo devait avoir lieu du 25 au 29 août.

C’est officiel. Malheureusement, la Gamescom n’aura en aucun cas lieu à Cologne cette année. Cependant, nous travaillons déjà à pleine vitesse sur une Gamescom numérique. Comme beaucoup d’entre vous, nous sommes déçus car, en tant qu’équipe de la Gamescom, nous travaillons depuis des mois sur une magnifique foire, autant d’exposants.

Ce n’était qu’une question de temps avant l’annulation de la Gamescom 2020, car L’Allemagne a interdit la tenue de tout grand événement jusqu’au 31 août. Bien sûr, cela a complètement ruiné les plans de la foire, bien que l’organisation soit consciente qu’à l’heure actuelle, la chose la plus importante est la santé: “Il est tout à fait clair pour nous que, face à la pandémie de coronavirus, nous devons rester unis. Cela signifie que nous devons tous être respectueux les uns des autres et réduire le risque d’infection. “

La Gamescom remboursera tous les billets des participants blessés. De plus amples informations seront publiées sur le processus dans les semaines à venir, tout comme les nouvelles dates des conférences numériques. L’un des principaux participants à l’événement, Microsoft, avait déjà confirmé que toute annonce relative à la plate-forme Xbox se ferait par le biais de diffusions en direct, et sûrement d’autres sociétés telles que Sony, EA, Ubisoft et Activision, pour n’en nommer que quelques-unes, suivront le même chemin. .

Malheureusement, la foire allemande est l’un des nombreux événements de jeux vidéo qui ont été touchés par la pandémie de coronavirus. Ces dernières semaines, la Game Developers Conference (GDC), l’E3 et le Taipei Game Show ont été annulés. 2020 est à court des événements les plus pertinents de l’industrie. La bonne nouvelle est qu’Internet leur offre un espace où ils peuvent continuer à présenter leurs dernières nouvelles.

