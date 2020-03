La Gamescom est toujours prête à aller de l’avant pour l’instant

Les organisateurs du salon de jeux vidéo de Cologne Gamescom ont déclaré qu’ils espéraient toujours que l’événement se tiendrait en août.

Dans une mise à jour sur Twitter (ci-dessous), les organisateurs ont déclaré qu’ils prenaient au sérieux l’épidémie de coronavirus COVID-19, mais étaient convaincus que la Gamescom aurait toujours lieu plus tard cette année. La ville de Cologne a interdit les rassemblements de plus de 1 000 personnes le 10 mars, une mesure qui est en vigueur jusqu’au 10 avril.

Les organisateurs de la Gamescom soulignent que le spectacle n’est pas affecté par cette restriction, bien que cela puisse bien sûr être prolongé en fonction de l’évolution de l’épidémie.

La Gamescom devrait se dérouler du 25 au 29 août.

L’épidémie de coronavirus a déjà entraîné l’annulation de GDC, E3, Minecraft Festival et Eve Fanfest, entre autres, tandis que Rezzed et Reboot Develop Blue ont été reportés à plus tard dans l’année. Cela a également fait que les BAFTA Game Awards sont devenus un événement uniquement en ligne.