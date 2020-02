La gamme complète EVO 2020 révélée, Smash Bros.Ultimate représentera Nintendo

Il a été révélé que le roi des combattants Super Smash Bros.Ultimate revient à la série de championnats EVO de cette année.

Outre le bagarreur all-star de Nintendo, les jeux suivants ont de nouveau été verrouillés: Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r], Dragon Ball FighterZ, Street Fighter V, Tekken 7, Samurai Shodown et Soul Calibur VI. Les nouveaux (et anciens jeux) qui n’étaient pas présentés lors de l’événement de l’année dernière incluent Granblue Fantasy Versus et Marvel contre Capcom 2.

Les titres qui ont été retirés de la programmation de cette année incluent Mortal Kombat 11 et BlazBlue Cross Tag Battle. La plus grande surprise est le retour de Marvel contre Capcom 2. C’est le seul jeu de combat classique sur la liste et a été initialement publié en 2000.

Au cas où vous vous poseriez la question, Super Smash Bros.Melee a été supprimé d’EVO l’année dernière, il n’est donc pas surprenant de voir qu’il a également été exclu de l’événement de cette année. Ce tournoi annuel se déroule à Las Vegas du 31 juillet au 2 août.

Que pensez-vous de la programmation d’EVO 2020? Partagez vos réflexions ci-dessous.

