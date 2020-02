La gamme Evercade s’agrandit grâce aux titres “Modern Retro” Xeno Crisis et Tanglewood

Nous avons suivi les progrès de l’Evercade avec intérêt au cours de la dernière année, et aujourd’hui, la nouvelle est tombée que le 12e chariot confirmé pour le système sera un double pack qui comprend Xeno Crisis et Tanglewood, deux titres modernes conçus avec le matériel Mega Drive classique de Sega à l’esprit.

Comme vous le savez peut-être, Xeno Crisis a été développé sur la console de Sega par Bitmap Bureau mais a également été publié sur des systèmes modernes, notamment Switch. Tanglewood a également été développé dans les limites du Mega Drive et a reçu une version physique sur ce système il y a peu de temps.

Le double pack sera lancé le même jour qu’un panier contenant une multitude de titres Atari Lynx; la date réelle doit être confirmée, mais elle devrait être au troisième trimestre 2020.

Voici ce que le directeur technique de Bitmap Bureau, Matt Cope, a dit à propos de l’annonce:

Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité d’apporter Xeno Crisis à l’excellent ordinateur de poche Evercade, un appareil que nous surveillons depuis que nous en avons entendu parler. Après avoir testé Xeno Crisis sur l’Evercade, nous avons été impressionnés non seulement par la qualité de construction, mais aussi par le niveau de l’émulation, et c’est probablement la meilleure façon de jouer à la version Mega Drive sous forme portable. L’équipe Evercade est aussi passionnée que nous par le jeu rétro, et nous espérons que cela évoluera en un partenariat à long terme.

L’Evercade devrait être lancé le 22 mai. Vous pouvez le pré-commander ici.

.