La gamme premium de produits Pac-Man arrive pour célébrer le 40e anniversaire du jeu

La marque de mode belge Kipling a annoncé une nouvelle gamme de produits célébrant Pac-Manfête son 40e anniversaire cette année. Les produits sont disponibles à l’achat au moment où nous parlons, alors jetons un coup d’œil!

La gamme comprend des accessoires pour hommes et femmes, avec des sacs à dos, des valises, des fourre-tout, des sacs de taille, des pochettes et plus encore. Nous avons récupéré des images de certaines de nos pièces préférées ci-dessous si vous souhaitez les consulter.

Vous pouvez aller de l’avant et les commander dans les magasins Kipling aux États-Unis (avec expédition dans le monde entier) ou au Royaume-Uni (avec expédition dans toute l’Europe). Soyez averti, cependant, que ceux-ci ne sont pas bon marché. Les prix de la collection varient de 18 $ à 259 $.

Êtes-vous un fan de Pac-Man? Aimez-vous assez pour vous éclabousser pour l’un de ces produits haut de gamme? Faites le nous savoir dans les commentaires.

