La “grande majorité des plus de 4 000 titres PS4” sera jouable sur PS5

Sony a publié une mise à jour concernant la compatibilité descendante de la PS5, indiquant que la majorité des titres PS4 seront jouables sur le nouveau système.

Selon Sony, l’équipe derrière PS5 a fait «des efforts importants» pour permettre aux utilisateurs de PS4 de jouer à leurs jeux préférés sur la prochaine console.

La société a déclaré que «la grande majorité des 4 000 titres PS4 et plus seront jouables» sur la console.

“Nous nous attendons à ce que les titres rétrocompatibles tournent à une fréquence boostée sur PS5 afin qu’ils puissent bénéficier de fréquences d’images plus élevées ou plus stables et de résolutions potentiellement plus élevées”, indique le post sur le blog PS.

“Nous évaluons actuellement les jeux titre par titre pour repérer les problèmes nécessitant un ajustement de la part des développeurs de logiciels d’origine.”

Plus tôt cette semaine, Mark Cerny a déclaré dans sa présentation PS5 que les 100 titres PS4 les plus joués seraient rétrocompatibles. Sony a déjà testé des centaines de titres et se “prépare à en tester des milliers d’autres” à l’approche de son lancement.

La PS5 devrait sortir en 2020.

