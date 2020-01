La grève! Le jeu de quilles à dix quilles pourrait tout simplement égratigner ce Wii Sports Itch On Switch

En tant que cadeau fourni avec la Wii, Wii Sports Ce n’est probablement pas le type de jeu qui me vient immédiatement à l’esprit en tant que point culminant de Nintendo, mais en y repensant, il était extrêmement amusant.

Curieusement, le Switch fait plutôt défaut dans le département de style Wii Sports (Partir en vacances est peut-être la chose la plus proche à laquelle nous pouvons penser), mais La grève! Dix quilles de bowling ressemble à une façon joyeuse de gratter cette démangeaison. Cela ne comprend que le bowling – évidemment – mais le gameplay ressemble assez à celui du succès de vente de plusieurs millions de Nintendo.

Découvrez la bande-annonce ci-dessus; vous verrez que les joueurs peuvent balancer leur Joy-Con pour lancer le ballon ou, avec une touche agréable, utiliser l’écran tactile pour le faire basculer en mode portable, et il y a même un mode avec un nombre ridicule de broches à abattre, tout comme l’un des mini-jeux de Wii Sports. Voici une liste de fonctionnalités:

– Bowling classique à 10 broches. 1-4 joueurs.

– Série Classic 10 broches (3 jeux).

– 3 MiniGames disponibles, chacun avec 4 niveaux et 30 cadres pour défier même les meilleurs quilleurs.

– Bowling Pin Bougie. 1-4 joueurs.

– Duck Pin et bande élastique Duck Pin Bowling. 1-4 joueurs.

– Mega Lane.

– Améliorez votre balle avec plus de 35 modèles sympas à choisir.

– Plus de 30 réalisations à gagner.

Celui-ci est actuellement disponible au moment où nous parlons – vous avez peut-être remarqué qu’il apparaît sur l’eShop il y a quelques jours si vous parcourez régulièrement la boutique. Cela vous coûtera 9,99 $ si vous êtes intéressé à le ramasser.

Qu’est-ce que tu penses? Avez-vous apprécié Wii Sports à l’époque? Prêt à jeter 10 $ pour avoir une expérience de bowling similaire sur Switch? Faites le nous savoir dans les commentaires.

