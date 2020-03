La guerre mondiale Z est-elle en jeu sur PS4? Option multijoueur disponible sur PC et Xbox One! – HITC

Sabre Interactive

Certains fans de PS4 veulent savoir si le jeu croisé est disponible sur la console Sony après avoir été mis en œuvre pour PC et Xbox One.

Le jeu de tir multijoueur zombie World War Z est actuellement gratuit sur Epic Games Store avec une réduction de 75% pour les abonnés Xbox Live Gold. Cette vente au détail généreuse vient célébrer le crossplay finalement mis en œuvre pour PC et Xbox One, mais les fans de PlayStation 4 sont actuellement laissés dans l’ignorance se demandant si et quand ils recevront la même option multijoueur.

World War Z est sorti en 2019 et il a reçu des critiques moyennes à bonnes, beaucoup étant d’accord pour dire qu’il s’agissait d’un jeu multijoueur décent largement récupéré par ses zombies. C’est un compliment qui s’étend à peu près au film de Brad Pitt car tout le monde se souvient de ce raté du film était ses zombies empilés les uns sur les autres.

Cependant, bien qu’elle soit au mieux de moyenne à bonne, l’expérience multijoueur a ses fans sur PC, Xbox One et PS4. Le jeu croisé est une fonctionnalité qui fait fureur depuis son lancement l’année dernière, mais les fidèles de Sony doivent encore attendre.

La guerre mondiale Z est-elle en jeu sur PS4?

Non, World War Z ne prend pas en charge le jeu croisé sur PS4.

Crossplay est devenu disponible pour Xbox One et PC, mais il n’est pas encore implémenté pour la console de Sony.

Bien que cela soit décevant pour les fidèles de la PS4, Focus Home Interactive a promis que l’option multijoueur deviendrait éventuellement disponible sur le système de Sony.

Malheureusement, nous ne savons pas quand le jeu croisé sera disponible, car la page Twitter du jeu a seulement indiqué qu’il arrivera dans une future mise à jour.

World War Z est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

