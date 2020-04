La haine apportera la haine et la violence la plus irrationnelle à Nintendo Switch

La haine C’est l’un de ces titres que la controverse poursuit (ou plutôt accompagne). Façonnant, entre eux, une histoire pleine de controverse et de tension continue qui, maintenant et selon les mots de Destructive Creations, le studio polonais responsable du jeu, vise Nintendo Switch.

Octobre 2014, Hatred a fait une présentation avec une bande-annonce dans laquelle son protagoniste, un meurtrier au sens strict du terme, a montré son mépris absolu pour la société avec une phrase choquante: “C’est le moment de la vengeance et non il y a des vies à sauver ».

De là, et avec la violence au cœur d’un débat aussi large que l’humanité, des déclarations incendiaires, un veto temporaire sur Steam ou Twitch et d’innombrables autres controverses qui, finalement, ont fini par être un véritable choc médiatique pour le jeu. En arrière plan, passons au cœur du sujet. Et c’est que Destructive Creations vient de montrer, dans son profil Twitter officiel, ledit titre courir Nintendo Switch.

Joyeuses Pâques, nos fans bien-aimés 🖤

Récemment, nous avons révélé quelque chose concernant Nintendo Switch. Cette image peut vous donner une meilleure idée de ce qui va se passer.

Attendez-vous? pic.twitter.com/a16anUq5St

– Créations destructives (@DestCreat_Team) 11 avril 2020

Un jeu de tir à la troisième personne avec une vue isométrique qui, comme son nom l’indique, vise à mettre en lumière nos haines les plus profondes et les plus indésirables de la société dans une spirale continue de violence, totalement et absolument gratuite, qui n’a pas encore de date de sortie. l’hybride du Grand N.

