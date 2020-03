La hausse des coûts de R&D et d’administration affecte le résultat d’exploitation d’Improbable

La startup londonienne Improbable a vu ses pertes d’exploitation augmenter de 65% pour la période de 12 mois se terminant le 31 mai 2019.

Dans un rapport récemment déposé sur Companies House, les revenus de la société ont augmenté de 109% en glissement annuel pour la période, passant de 579 859 £ (747 475 $) à 1,2 M £ (1,5 M $). Le coût des ventes a également augmenté de 62% pour l’année, entraînant une perte brute de 59%, atteignant 16 millions de livres sterling (20,6 millions de dollars).

La perte d’exploitation d’Improbable a atteint 63,7 millions de livres sterling (82,1 millions de dollars) pour l’année, en raison de l’augmentation des dépenses de R&D et des coûts administratifs. Cela sera en partie dû à la mise en place de nouveaux bureaux par la société, y compris son studio à Edmonton, ainsi qu’à l’embauche d’un nouveau studio indépendant à Londres et à une augmentation des effectifs dans son bureau de Virginie, qui est probablement liée à son travail passé avec les États-Unis. Département de la défense.

“Chez Improbable, nous pensons que l’avenir du jeu est multijoueur, et nous avons investi pour créer des produits et services pour aider les développeurs qui cherchent à créer tout type de jeu multijoueur – et aussi à créer nos propres jeux, ce qui stimulera également le développement de notre technologie “, a déclaré le porte-parole à GamesIndustry.biz.

Depuis mai 2019, trois projets utilisant sa technologie SpatialOS ont été clôturés. Bossa a annoncé ce mois-ci que son MMO Worlds Adrift allait être fermé à la suite d’une sortie Early Access, tandis que le Lazarus de Spilled Milk était également en conserve en août. Pendant ce temps, le développeur Automaton est entré dans l’administration, emportant avec lui son titre Battle Royale Mavericks: Proving Grounds.

Dans les dossiers administratifs, il a été révélé qu’Improbable a retiré le financement de Mavericks avant que Automaton ne fasse faillite. L’entreprise a affirmé que ce financement était une mesure temporaire.

Le porte-parole a également déclaré qu’en mars 2020, Improbable était une entreprise très différente. Il s’agit probablement d’une référence à l’acquisition du développeur Midwinter Entertainment, ainsi que des sociétés de services The Multiplayer Guys et Zeuz.