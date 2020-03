La Jedi Academy a un jeu croisé secret et les joueurs PC tuent les utilisateurs de Switch

Star Wars: Jedi Academy, sorti en 2003 sur PC et Xbox, vient juste d’être porté sur la Nintendo Switch. Et, euh, les joueurs PC ont pu se connecter aux serveurs multijoueurs de la console.

Comme le rapporte PC Gamer, les joueurs PC ont pu se connecter directement à l’IP des serveurs utilisés pour la version Switch, et avec le même jeu sur les deux plates-formes, ont pu jouer directement contre l’opposition de la console.

Les résultats sont … comme vous vous en doutez, compte tenu de leur expérience et des commandes souris + clavier.

J’étais dans un clan Star Wars il y a très longtemps, et alors que je pilotais principalement des chasseurs stellaires, les joueurs Jedi étaient sur une merde de niveau supérieur. Et c’était alors. Quiconque est resté et a perfectionné ses compétences au cours des 20 dernières années doit être une sorte de machine à tuer automatisée.

Naturellement, les joueurs Switch ne sont pas satisfaits, beaucoup appelant au blocage des joueurs PC en arrêtant leurs moyens de se connecter aux serveurs de la console.

Ce qui … OK, mais aussi, laissez ces vieux vétérans grisonnants passer leur temps au soleil.

