La Jedi Academy arrive sur Nintendo Switch par surprise

Après l’arrivée de Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast sur la console Nintendo, Aspyr Media sort par surprise le troisième opus de cette saga plébiscitée, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, un jeu culte qui est considéré par beaucoup comme le meilleur de la série Jedi Knight et l’un des meilleurs de Star Wars.

Les caractéristiques du jeu sont les suivantes:

Multijoueur en ligne: C’est vrai, le mode multijoueur classique revient avec des commandes adaptées à la Nintendo Switch. Il est possible de jouer avec jusqu’à 16 joueurs dans 6 modes en ligne, Ceux-ci incluent: Capturez le drapeau, le siège et tous contre tous.

Vivez votre propre aventure Jedi: Nous pouvons être un Chevalier Jedi du Nouvel Ordre sous le commandement de Luke Skywalker lui-même. (Non, cela n’a rien à voir avec les suites Disney.)

Votre propre sabre laser: C’est vrai, il est possible de construire et de personnaliser une arme Jedi personnalisée. Du plus cérémonial au célèbre sabre à double lame Darth Maul, vous avez le choix.

Anciennes gloires: Certains des personnages les plus connus de Star Wars seront de retour avec des lieux de la trilogie classique. Il est entre vos mains de décider de les allier du côté lumineux ou de suivre le chemin du côté obscur.

Voir aussi

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy il a un prix de départ de 19,99 euros et il est traduit en espagnol.

Connexes