La journée communautaire de mars Abra de Pokemon Go a été reportée

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 13 mars 2020 15h01 GMT

Niantic Labs a reporté la journée communautaire Abra de mars pour Pokemon Go.

L’entreprise a annoncé l’annulation du report de la journée communautaire d’Abra en mars le Pokemon Go blog et Twitter.

La sécurité de notre communauté mondiale d’acteurs est notre priorité absolue. COVID-19 nous met au défi, ainsi que le monde, de s’adapter. Nous mettons l’accent sur l’expansion des fonctionnalités et des expériences dans nos jeux qui peuvent être appréciées dans un cadre individuel et qui encouragent également l’exploration!

– Niantic, Inc. (@NianticLabs) 13 mars 2020

Parallèlement au report, la société a annoncé qu’à compter d’aujourd’hui, les modifications suivantes ont été apportées au jeu:

Un pack d’achat unique de 30 Encens pour 1 PokeCoin. L’encens durera également une heure.

1/2 distance d’éclosion lorsque les œufs sont placés dans les incubateurs pendant cette période

PokeStops supprimera désormais les cadeaux plus fréquemment

Les habitats des Pokémons augmenteront et plus de Pokémons apparaîtront dans la nature

La société étend également les batailles de raid Cobalion et Lugia pour s’assurer que les entraîneurs ont suffisamment de temps pour défier ces légendaires.

La journée communautaire d’Abra devait avoir lieu le dimanche 15 mars. Comme d’habitude, elle devait durer trois heures, pendant lesquelles les joueurs auraient la chance d’attraper des variantes brillantes de la famille Abra.

