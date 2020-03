La lanterne rouge est le sentier de l’Oregon avec des chiens de traîneau | Gameplay PAX East 2020

The Red Lantern est un jeu de survie déchirant qui se déroule dans le nord sauvage et blanc, vous demandant de survivre en utilisant rien de plus que votre intelligence et une meute de chiens de traîneau. Pensez à The Oregon Trail, mais au lieu que votre sœur meure de dysenterie, votre chien préféré pourrait être attaqué par un ours. Il se compose principalement d’invites de menu vous demandant de chasser le gibier sauvage, de faire un camp ou d’inspecter les dangers et les points d’intérêt.

Vos chiens ont leurs propres traits de personnalité, avec des forces et des faiblesses uniques. Le chien de tête Chomper aime chasser les écureuils et les ignorera rarement. Un autre a peur des bruits forts. Chacun d’eux excelle dans l’un des trois traits, ce qui en fait d’excellents chasseurs naturels, des chiens de traîneau plus rapides, ou naturellement curieux du monde et capables de flairer des secrets. La gestion de la santé physique et mentale de votre meute ajoute une ride supplémentaire à travers le paysage solitaire. Et oui, vous pouvez donner des notes, comme on le voit dans la vidéo ci-dessus.

The Red Lantern arrive sur PC et Nintendo Switch en 2020. Consultez notre hub PAX East 2020 pour des titres indépendants plus intrigants comme celui-ci.