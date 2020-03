La légende de Treyarch Jason Blundell annonce son congé après 13 ans

Jason Blundell, l’un des créateurs célèbres d’origine du mode zombies incroyablement populaire de Call of Duty, a décidé de quitter Treyarch après 13 ans.

Dans une déclaration publique publiée cette semaine sur Twitter, Blundell a déclaré que son temps de travail sur la franchise de zombies bien-aimée avait été spécial. Il a ensuite remercié toute la communauté des zombies pour avoir aidé à «créer des souvenirs que je chérirai toute ma vie».

“Après treize années fantastiques et pleines d’action, je quitte Treyarch. Pendant mon séjour au studio, j’ai eu le privilège de travailler sur une variété de projets, portant de nombreux chapeaux en cours de route. Avec mon temps sur les Zombies équipe qui se révèle être assez spéciale. C’est une équipe composée de certains des développeurs les plus créatifs et les plus talentueux de l’industrie. Beaucoup d’entre vous ne voient jamais parce qu’ils sont dans les coulisses qui façonnent la direction de chaque expérience. “

Blundell est allé plus loin. Il a consacré son cœur à une communauté d’esports et à une base de fans de genres de tireurs qui ont soutenu toute sa carrière au cours de la dernière décennie en évolution. Préparez vos mouchoirs sur le thème de Call of Duty …

“De toute évidence, je serais négligent si je ne remerciais pas personnellement le groupe qui continue de faire en sorte que cela en vaille la peine clairement la communauté Zombies! Votre passion, votre enthousiasme – et franchement, votre folie – a été une source continue d’inspiration. La beauté de Zombies, c’est qu’il a toujours été question de l’interaction entre nous développeurs et l’une des communautés de joueurs les plus passionnées de la planète. Ce sont des souvenirs que je chérirai toute ma vie.

L’équipe de Treyarch a été tout simplement géniale – merci! Et merci aux fans de m’avoir donné l’opportunité de donner vie aux morts-vivants de tant de façons merveilleuses. L’honneur est tout à moi! “

Carrière de Blundell chez Treyarch

Il est d’abord devenu producteur exécutif sur Call of Duty: Black Ops. Ensuite, il a été l’un des directeurs de conception de campagne pour Call of Duty: Black Ops II. Il a également réalisé deux cartes pour le mode Zombies de Black Ops II, Mob of the Dead et Origins. Quelques années plus tard, il réalise Call of Duty: Black Ops III en tant que directeur de jeu pour le mode Campagne. Il était également directeur de jeu pour le mode Zombies, occupant le poste précédemment occupé par Jimmy Zielinski. Il est resté directeur du jeu pour le mode Call of Duty: Black Ops 4 Zombies après l’annulation du mode campagne.

En novembre 2016, Blundell est devenu Co-Studio Head of Treyarch aux côtés de Dan Bunting et Mark Gordon. Sa réputation, de producteur, de développeur et de batteur hype, pour une communauté qu’il respecte tant, ne fera qu’augmenter avec le temps. Espérons qu’il transforme sa carrière post-zombies en quelque chose de nouveau et d’amusant. D’autant plus que Blundell a consacré toute sa vie à sa carrière de jeu vidéo.

Les fans ont montré leur appréciation du Dieu COD sur tous les réseaux sociaux. Certains des partisans les plus forts de Blundell au fil des ans sont revenus en ligne seulement pour tweeter le cœur. Comptes parodiques inclus ….

Je tiens à remercier personnellement Jason Blundell d’avoir changé ma vie de multiples façons, que ce soit par le biais des zombies ou de l’éducation. Aucune haine ne devrait être donnée à un homme qui a construit un empire. Merci pour tout ce que vous avez fait personnellement et envers la communauté.

reste en morceaux, pour le compte https://t.co/zXDYxOqWZ2

