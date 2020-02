À ce stade du jeu, nous ne pouvons nier que La légende de Zelda: Ocarina of Time C’est l’un de ces titres qui a marqué l’histoire à l’époque et que beaucoup considèrent encore aujourd’hui comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps. Donc, comme tout autre titre, ce jeu a également traversé différentes phases au cours de son développement, et maintenant une nouvelle vidéo nous montre comment était la version bêta de ce classique de la déjà plus que mythique Nintendo 64. Attentif à la prochaine vidéo et aux lignes suivantes pour ne rater aucun détail!

Des fragments de la version bêta de The Legend of Zelda: Ocarina of Time apparaissent

Hard4games C’est la chaîne YouTube qui a partagé avec le reste des mortels des images de la façon dont la version était bêta du classique The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ainsi, grâce à un VHS proportionnel qui pourrait être obtenu en cadeau dans une célèbre chaîne de clubs vidéo au Brésil après avoir fait la réservation de ce titre, nous pouvons voir une version pré-finale dans laquelle la princesse Zelda apparaît, Lien avec son épée tout en courir et en appelant Epona, et aussi d’autres fragments qui montrent qu’il y avait une certaine évolution jusqu’à ce que finalement le produit atteigne la Nintendo 64 de joueurs de toutes les parties du monde.

De cette façon, nous pouvons vérifier que même les jeux les plus classiques, tels que The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ont dû passer par différentes phases au cours de leur développement et, grâce à tout ce temps que leurs créateurs y ont investi, nous pouvons aujourd’hui Profitez de tous ces titres qui ont marqué plus d’une génération de joueurs qui n’ont pas encore relâché les commandes des différentes plateformes.

