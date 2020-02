La légende des chasseurs de reliques est si Cartoon Network a fait le destin | Gameplay PAX East 2020

Relic Hunters Legend est la suite du jeu gratuit Relic Hunters Zero, et cette suite va tout faire pour créer une expérience de type Destiny et Warframe. À la base, Relic Hunters joue comme un jeu de tir à double bâton de haut en bas avec différentes capacités pendant le temps de recharge pour vous aider à vaincre des hordes d’ennemis, mais le jeu intègre la boucle de gagner un meilleur équipement et une certaine progression RPG. La démo que nous avons jouée ici à PAX East a montré certains des éléments de l’histoire depuis le début du jeu, mais la vidéo ci-dessus présente l’une des instances centrées sur le combat qui peuvent être jouées en multijoueur.

Le flux de tirs sur les ennemis, le lancement de grenades magnétiques et l’utilisation du tir de mêlée ont maintenu le combat en mouvement et il était nécessaire de le maîtriser car les chasseurs de reliques peuvent devenir difficiles; le combat de boss à la fin de la vidéo en est un exemple. En jouant à Relic Hunters Legend, vous récupérerez de meilleures armes et armures et vous passerez au crible votre équipement dans un menu de personnage qui s’inspire de Destiny. Le développeur Rogue Snail prévoit également de traiter Relic Hunters Legend comme un jeu de type service avec des mises à jour continues et du contenu post-sortie.

Relic Hunters Legend devrait être lancé cette année sur PC. Si vous voulez en savoir plus sur le spectacle, assurez-vous de lire notre collection de jeux auxquels nous avons joué au PAX East 2020.