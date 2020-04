La liaison d’Isaac Mod aide la femme à proposer à son autre significatif

Je n’ai jamais proposé à personne, mais je peux imaginer que ce serait assez anxiogène. Je comprends parfaitement pourquoi certaines personnes préfèrent laisser leurs jeux vidéo préférés parler. La semaine dernière, une Australienne a assis son autre proche pour jouer une version modifiée de The Binding of Isaac qui comprenait une quête de proposition de mariage spéciale conçue spécialement pour lui.

Dans une vidéo partagée le 17 avril, Salomé (dont le nom de famille a été caché pour des raisons de confidentialité) explique comment fonctionne le mod. Le joueur – dans ce cas, son autre Andrew important – est récompensé par un élément d’indice unique une fois que maman est vaincue. À partir de là, The Binding of Isaac propose une série de missions. Ces missions incluent survivre dans une salle de défi sans tuer un seul ennemi, tuer un commerçant en tant que personnage Eve et détruire une quantité définie de roches, de crottes et de toiles d’araignées. Une fois terminé, le joueur est transporté dans le couloir de la demande en mariage.

Comme indiqué ci-dessous, Andrew est époustouflé par la tournure des événements, probablement parce qu’il avait apparemment l’intention de proposer à Salomé le même jour. Sa réponse n’est peut-être pas évidente dans la vidéo candide, mais ne vous inquiétez pas: il a dit oui.

“Un des amis d’Andrew a suggéré d’essayer ce” jeu Indie vraiment cool “en 2016”, a déclaré Salome à Kotaku, décrivant l’histoire de son fiancé avec The Binding of Isaac. «Il y joue presque tous les jours depuis. Je voulais utiliser quelque chose qu’il aimait, cela signifiait quelque chose pour lui. »

Salome a contacté le développeur Isaac Edmund McMillen en mars pour l’aider à préparer sa proposition, et il l’a dirigée vers la vaste communauté de modding du jeu. Elle a finalement trouvé Jan «Wofsauge» Andresen, un développeur Isaac prolifique dont le travail a déjà été inclus dans les booster packs officiels du jeu.

“Normalement, lorsque je crée un mod, il n’a d’autre but que de divertir le joueur ou de l’aider à mieux comprendre le jeu”, a expliqué Andresen à Kotaku. «Ce mod, d’autre part, devait délivrer un message très privé et important à une personne spécifique, tout en le divertissant pendant la durée de son écoute. Je décrirais l’expérience comme l’écriture d’une petite histoire, où chaque chapitre doit garder le lecteur intéressé, tout en conduisant à la grande révélation à la fin. »

Salomé et Andresen ont commencé à réfléchir à des idées sur la façon de transformer La Reliure d’Isaac en une proposition de mariage le jour même où elle l’a contacté. Une fois que cela a été réglé, il a fallu environ une semaine pour terminer. Et bien qu’il ne soit pas aussi complexe que son travail précédent, Andresen a décrit le projet comme «beaucoup plus significatif et durable» par rapport à d’autres mods en raison de son impact sur la vie de Salomé et d’Andrew.

“C’était un peu éprouvant pour Andrew de jouer au jeu sur mon ordinateur portable, plutôt que sur la PlayStation 4 où il le fait normalement”, a ajouté Salomé. “Je l’ai séduit avec la promesse de packs d’extension non disponibles sur PlayStation 4. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il n’en avait aucune idée au début, jusqu’à ce que le jeu connaisse soudainement son nom!”

