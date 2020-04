La ligne de vêtements de Super Mario Bros et Levi prendra du temps pour arriver en Amérique

Levi, la célèbre marque de vêtements, collabore avec Nintendo pour lancer plusieurs vêtements Super Mario Bros. Cette ligne de vêtements a fait ses débuts au Japon le 1er avril et n’est toujours pas disponible en Amérique. Ce qui se passe, c’est qu’il a été retardé en raison de la situation mondiale vécue par le coronavirus (COVID-19).

Sur Twitter, Levi a annoncé que la collection Levi x Super Mario avait subi de “légers retards” en Amérique du Nord et du Sud. Ceci en raison de la situation que le monde connaît en raison du coronavirus et de son impact sur les chaînes de production et de distribution.

Il convient de mentionner que, pour le moment, Levi n’a pas donné de date estimée à laquelle la ligne de vêtements Super Mario Bros arrivera dans les magasins. Nous serons en attente et nous vous informerons lorsque nous en saurons plus.

En raison de COVID-19, notre collection Levi’s x Super Mario connaît de légers retards de produits en Amérique du Nord et du Sud.

Restez en sécurité, restez chez vous et nous vous tiendrons au courant d’une nouvelle date de lancement. pic.twitter.com/aywyABvbWL

– Levi’s® (@LEVIS) 1 avril 2020

Au cas où vous ne le sauriez pas, la gamme de produits Super Mario Bros. propose divers vêtements avec des motifs de l’univers Nintendo. Il existe donc des pantalons, des vestes et d’autres produits agrémentés d’articles que les fans de Nintendo adoreront.

Levi’s et Nintendo s’associent avec cette collection de Super Mario

