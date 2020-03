La ligue espagnole de football organise un tournoi dans FIFA 20 avec toutes les équipes

Si, il y a quelques jours, quelqu’un avait des doutes sur l’ampleur de la crise qui se préparait en raison de l’épidémie de coronavirus, ceux-ci ont été dissipés lorsque les principales ligues sportives professionnelles du monde ont annoncé leur suspension indéfiniment. Maintenant qu’il n’y a plus de sport à la télévision, certains ont essayé de faire quelque chose et une initiative a appelé le football espagnol à organiser un tournoi dans FIFA 20.

Dans le cadre de l’urgence du coronavirus, Ibai Llanos, membre de l’équipe esports G2esports, a eu l’idée de passer un appel via son compte Twitter officiel dans lequel il proposait la tenue d’un tournoi dans FIFA 20 impliquant les 20 équipes de la première division du football espagnol. Quelque chose qui, dans d’autres circonstances, aurait été une idée difficile à concrétiser, est devenu réalité compte tenu de la situation urgente en Espagne et peu à peu du bruit et de la diffusion suffisante est devenu pour que chaque équipe confirme sa participation à la compétition.

Pas même 24 heures ne se sont écoulées depuis que j’ai mis le tweet et nous avons déjà confirmé les 20 équipes de premier ordre.

Ce jeudi le tirage au sort, vendredi, samedi et dimanche le tournoi

Ruben Martin, Miguel Ángel Roman, Daimiel et Lama viennent commenter

Elle va s’impliquer Elle va s’impliquer

– Ibai (@IbaiLlanos) 17 mars 2020

Une fois que les 20 équipes ont été confirmées, y compris les grands comme le Real Madrid et Barcelone, Ibai Llanos a révélé que demain le tirage au sort sera fait pour former 2 groupes, en tenant compte des positions réelles de la Ligue, et des équipes en positions 1 à 12 attendront les 4 gagnants des positions 13 à 20. Avec cela, il y aura 16 équipes espagnoles pour commencer une phase à élimination directe à partir du deuxième tour.

Le Real Madrid et Barcelone participeront à ce tournoi FIFA 20

Ce qui est intéressant, c’est que ce tournoi FIFA 20 aura un joueur professionnel qui représentera son équipe, comme dans le cas du Real Madrid, où il y a un intérêt de Thibaut Courtois et Marco Asensio pour prendre le contrôle de la meilleure équipe de la monde.

Restez ici à LEVEL UP.

Source

.