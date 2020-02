La liste d’Amazon semble dévoiler Saints Row IV: réélu pour Nintendo Switch

Une liste Amazon récemment repérée suggère que Saints Row IV: élus pourrait bien être en route vers Nintendo Switch.

La liste – visible ici – indique que le jeu sera lancé le 27 mars et contient des captures d’écran, des illustrations de boîte et une description. Nous avons partagé tout cela avec vous ci-dessous si vous souhaitez le vérifier vous-même (intéressant, la description appelle le jeu Saints Row IV: Re-Selected, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit ou non d’une simple faute de frappe):

À propos du produit:

– Le rêve américain – incarnez le président des États-Unis dans une histoire sauvage qui couvre les pays, le temps et l’espace. À vous de libérer le monde, maintenant pour la première fois sur Nintendo Switch.

– Super héros en chef – sautez par-dessus les bâtiments. Tuez les gens avec votre esprit. Parcourez les réservoirs. Ce ne sont que quelques-uns des pouvoirs proposés que vous pouvez exercer dans votre quête.

– Jouets de destruction extraterrestres – Maniez un éventail impressionnant de véhicules et d’armes extraterrestres. L’inflato-ray, le polariseur, le désintégrateur et bien d’autres sont à vous d’utiliser.

– Dynamic DUO – coopérative sans rendez-vous, abandonnée, standard Saints Row, améliorée. La seule chose meilleure qu’un président malicieux et super puissant est deux!

– Saints Row IV re-sélectionné contient un impressionnant 25 packs DLC, y compris le pack Dubstep gun (remix), le pack présidentiel, le pack de commandant en chef et deux extensions d’histoires épisodiques: entrez dans la dominatrice et comment les Saints sauvent Noël .

Bien sûr, Saints Row: The Third – Le package complet est venu à Switch en mai de l’année dernière, il ne serait donc pas surprenant de voir Saints Row IV faire le saut également. À l’origine, ce quatrième titre de la série a été lancé sur d’autres plateformes en 2013, avec cette version réélue améliorée lancée quelques années plus tard.

Comme toujours, nous vous encourageons à attendre une annonce officielle de Nintendo ou de Deep Silver avant de mettre vos espoirs en place, mais cette liste de vente au détail semble certainement convaincante. Amazon prend déjà des précommandes pour le jeu à 39,99 $ la pop.

Voulez-vous voir Saints Row IV sur Switch? On peut déjà entendre les commentaires “il doit y avoir une Nintendo Direct en route” …

