La liste d’emplois de Guerrilla Games suggère que Horizon Zero Dawn 2 est en développement

Pourrait-on voir une suite à Horizon Zero Dawn l’année prochaine? (Image: Jeux de guérilla)

Eh bien, ce n’est pas la première fois qu’Horizon Zero Dawn 2 surgit dans des discussions sur des suites dignes. Pour être juste, il est en quelque sorte logique de pousser le bateau et de tirer pour un deuxième chapitre après que Guerrilla Games a remporté l’or avec le premier. Maintenant, grâce à une offre d’emploi plutôt intrigante, ces espoirs de suite pourraient bien devenir réalité après tout.

Dans un article récent, Guerrilla Games a appelé un «programmeur de jeu senior» à rejoindre la filiale néerlandaise afin de commencer à travailler sur quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que possédait Horizon Zero Dawn. Bien que cela puisse signifier plusieurs choses sans aucun rapport avec la franchise Horizon. Peut-être que nous envisageons un renouveau de Killzone après sa longue période sabbatique de sept ans. Mais, pour être juste, ces chances sont plutôt minces, car Horizon Zero Dawn est la vache à lait actuelle du développeur néerlandais. Et, vous savez, parce que tout le monde veut une suite.

Une autre chose mérite d’être soulignée est le deuxième rôle annoncé pour un “Game Server Engineer” sur le site Guerrilla Games. Cela pointe essentiellement vers l’aspect multijoueur et indique que le prochain projet se concentrera probablement fortement sur le jeu coopératif. Donc, si Horizon Zero Dawn 2 est le projet sur les cartes, nous pourrions simplement voir à la fois un beau récit ainsi qu’une pincée de folie multijoueur. Et, compte tenu du premier jeu axé uniquement sur l’expérience solo, il sera intéressant de voir dans quelle direction le développeur le prendra. C’est, bien sûr, si c’est Horizon Zero Dawn 2 dont nous parlons.

Les chances sont que Guerrilla Games cherche à se ramifier et à tremper ses orteils dans d’autres eaux. Mais, avec le battage médiatique et la séquence de récompenses qu’ils ont repris après la première séquence Horizon, il serait en quelque sorte idiot de ne pas donner suite à quelque chose d’aussi épique. Donc, avec cela, le cours semble être assez clair. Nous croisons juste les doigts pour que les rumeurs se vérifient.

Que pensez-vous d’une suite d’Horizon Zero Dawn? Aurez-vous faim de guerre mécanique post-apocalyptique? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

