La liste des emplois BioShock 3 suggère un environnement semi-ouvert

Des spéculations se préparent sur le nouveau jeu BioShock (Source: 2K Games)

Une nouvelle liste d’emplois publiée par Cloud Chamber Studios recherche un concepteur mondial principal pour BioShock 3 et a une description qui pointe vers un jeu mondial semi-ouvert.

La liste elle-même détaille que Cloud Chamber recherche un concepteur qui sera capable de «planifier et concevoir l’architecture des systèmes de contenu mondial, tels que la gestion des populations et des événements». Le développement des populations signifie qu’il pourrait y avoir plusieurs PNJ dans un environnement. La gestion des événements pourrait indiquer des quêtes secondaires ou des événements aléatoires dans le monde. Les deux pourraient signifier que BioShock 3 sera un jeu mondial semi-ouvert, ce qui serait quelque chose de tout nouveau pour la franchise.

En outre, la liste des emplois indique que «vous contribuerez à la conception et à la structure du monde et comprendrez en détail comment le monde est peuplé d’expériences mémorables qui complètent l’histoire principale du jeu.» Il semble que l’accent soit mis sur un monde peuplé et vivant, et pas tellement un jeu linéaire et organisé comme les éditions précédentes.

Parallèlement à cette description de poste, une fuite antérieure en septembre soutient les spéculations du monde semi-ouvert. Selon segmentnext.com, une source anonyme a divulgué des documents de 2K Games, qui contenaient des détails sur le prochain jeu. La fuite comprenait des détails sur BioShock 3, permettant une exploration plus approfondie et un monde semi-ouvert.

BioShock 3 est encore au début du développement. Restez à l’écoute du Daily Gaming Report pour plus de mises à jour.

