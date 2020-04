La liste des trophées de Final Fantasy VII Remake est maintenant disponible

Par Rodolfo León

31/03/2020 16:58 pm

Copies physiques de Remake de Final Fantasy VII sont déjà entre les mains de quelques utilisateurs chanceux Europe et Australie, et l’un des aspects les plus importants du jeu a été révélé. Merci aux notoires YouTuber, PowerPyx, nous connaissons déjà tous les trophées qui accompagneront cette future exclusivité de PS4.

Vous gagnerez un trophée de bronze pour avoir terminé les 18 chapitres du jeu, tandis que d’autres seront récompensés pour avoir accompli des actions de base au combat. Vous devrez également relever les défis Whack-a-Box, collecter des tenues et maîtriser les défis des différents exercices que vous pouvez faire dans le titre. Les choses deviennent un peu plus difficiles pour les trophées d’argent, car vous devrez apprendre toutes les compétences de chaque arme et des ennemis. Le trophée le plus difficile de tous nécessitera de terminer tous les chapitres du jeu en mode difficile.

Si vous pouvez jouer dur au début, vous n’aurez probablement pas à terminer le jeu une deuxième fois. Mais si ce n’est pas le cas, ce platine convoité nécessitera un investissement de plusieurs heures.

Remake de Final Fantasy VII Il sera mis en vente le 10 avril prochain, exclusivement pour Playstation 4.

Source: PowerPyx

