La liste des trophées pour Persona 5 Royal est maintenant disponible

La liste des trophées de Persona 5 Royal vient de faire ses débuts en Exophase, nous donnant un premier aperçu de toutes les actions qui seront récompensées tout au long de ce JRPG de 100 heures. Certains des trophées sont identiques à l’original, mais d’autres vous motiveront à explorer et à découvrir tout ce que le nouvel emplacement de Kichijoji.

Persona 5 Royal vous récompensera avec Trophées de bronze à compléter Palais et souvenirstandis qu’un Trophée d’or Cela peut être le vôtre juste pour voir la fin de l’histoire, comme en 2017 avec le titre original. Cependant, vous pouvez maintenant obtenir un Trophée lors de l’utilisation du Grappling Hook pour la première fois. Cette nouvelle capacité vous permettra d’accéder à des zones secrètes à l’intérieur des donjons et Palais. Pendant ce temps, vous pouvez débloquer des trophées supplémentaires en échangeant des fleurs et des tampons sur Souvenirs, un nouveau mécanicien exclusif de cette version.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’endroit où vous obtiendrez plus Trophées c’est dans Kichijoji. Ce nouvel emplacement regorge de récompenses pour avoir joué les différentes activités qui seront à notre disposition, comme les dés, le billard, visiter le club de jazz, le temple et commander le menu spécial au maid café.

Persona 5 Royal Il sera mis en vente le 31 mars exclusivement pour Playstation 4.

Source: Exophase

