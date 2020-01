La liste officielle confirme que les jeux Nintendo Switch vendus en Chine ne peuvent pas être joués sur les systèmes mondiaux

L’année dernière, il y avait des spéculations selon lesquelles les jeux officiels Nintendo Switch distribués par Tencent en Chine ne pourraient pas être joués sur des systèmes Nintendo Switch vendus en dehors de la Chine, comme l’Amérique du Nord et le Japon.

Aujourd’hui, cela a confirmé être un fait sur une liste officielle de produits New Super Mario Bros. U Deluxe en Chine. Nous sommes donc en quelque sorte revenus à une forme de verrouillage de région – les systèmes chinois Tencent pourraient jouer à des jeux vendus en Chine et dans le monde (mais ils n’ont pas accès au DLC mondial car il n’y a aucun moyen d’accéder à l’eShop mondial), et dans le monde entier les systèmes ne pouvaient pas jouer à des jeux vendus en Chine mais à des jeux vendus ailleurs dans le monde (avec accès à des DLC mondiaux).

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

