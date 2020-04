La liste Super Mario 3D World Switch apparaît sur Best Buy

Par Sherif Saed,

Mardi 21 avril 2020 13:08 GMT

Il semble que nous pourrions nous approcher d’une révélation appropriée de Super Mario 3D World sur Switch.

Le mois dernier, il a été signalé que Nintendo travaillait sur la remasterisation de plusieurs jeux Super Mario pour Switch, pour célébrer le 35e anniversaire de la série. Super Mario 3D World était parmi les jeux inclus.

Maintenant, Best Buy a mis à jour sa base de données avec une entrée pour Super Mario 3D World sur Nintendo Switch, probablement l’un des ports en question. La liste elle-même n’est pas encore disponible sur le site Web de Best Buy, mais Wario64 l’a repérée dans sa base de données plus tôt dans la journée, avec un numéro de référence.

Le jeu est répertorié pour 60 $, ce qui pourrait indiquer que Nintendo vendra chaque remaster individuellement, peut-être même les publier sur une longue période de temps tout au long de l’année.

Évidemment, cela ne confirme pas l’existence de Super Mario 3D World pour Switch, mais compte tenu des récents rapports, nous sommes enclins à le croire.

Super Mario 3D World est arrivé sur Wii U en 2013. Beaucoup de ses contemporains propriétaires ont reçu des ports sur Nintendo Switch, il est donc logique que cela suivra également.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.