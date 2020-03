La malédiction des dieux morts est un Roguelike

Capture d’écran: Passtech Games

Curse of the Dead Gods, disponible aujourd’hui sur Steam, frappe tous les boutons roguelike. Il présente la plupart des caractéristiques du hack de donjon classique tout en incluant plusieurs mécanismes qui sont évidemment inspirés par des tours contemporains sur le genre. C’est presque comme si Curse of the Dead Gods avait lui-même joué à travers un roguelike, collectant de l’équipement et des trésors précieux en préparation pour le prochain grand boss – ou, dans ce cas, un accès anticipé.

Les joueurs sautent dans les chaussures de randonnée d’un ancien explorateur fouillant dans les ruines antiques d’une civilisation aztèque. Le gameplay descendant rappelle les robots de donjon comme Diablo, mais avec un système de combo satisfaisant qui récompense l’engagement. En terminant une série d’attaques, le joueur déclenchera un finisseur brutal qui inflige des dégâts supplémentaires. Les combos de base de l’arme peuvent également être enfilés dans l’arme secondaire, généralement un pistolet ou un arc.

Presque tout ce que les joueurs font dans Curse of the Dead Gods est lié à un système d’endurance à la Dark Souls et ses semblables. Les attaques de base n’améliorent pas l’endurance, mais les esquives et les armes secondaires tournent toutes autour de la conservation intelligente de cette ressource. Parer, bien que dangereux, restaure l’endurance sur place. Cela transforme le combat en une danse fluide d’attaquer, d’éluder et de contrer lorsque l’occasion se présente afin de maintenir la pression sur les différents bestioles qui entravent votre progression.

Progrès dans Curse of the Dead Gods m’a rappelé Slay the Spire ou FTL, en ce sens que j’ai pu choisir mon propre chemin à travers le temple du jeu. Cela a souvent présenté des décisions intéressantes. Dois-je aller là où est l’or avant d’essayer une arme? Les statistiques sont-elles plus importantes que les reliques? Ces choix se terminent par une bataille de boss finale contre un guerrier géant engendrant des panthères que j’ai atteint plusieurs fois mais que je n’ai pas encore battu.

Curse of the Dead Gods utilise également un système similaire à Darkest Dungeon, où le personnage principal gagne diverses malédictions à mesure qu’un indicateur de corruption se remplit. Accuser la corruption est aussi simple que de se faire frapper par des ennemis ou même de simplement avancer entre les étapes. Si vous manquez d’argent, vous pouvez également offrir un peu de votre propre sang en échange d’articles et d’un peu de corruption supplémentaire. Certaines des malédictions que j’ai vues jusqu’à présent incluent celle où l’écran devient sépia et l’interface utilisateur disparaît complètement lorsque je suis endommagé, ce qui crée une grande distraction. Un autre m’a assuré que je perdais de l’or à chaque coup que je prenais. Ceux-ci commencent comme des inconvénients mineurs qui finissent par devenir un fardeau assez lourd avec le temps.

Même si Curse of the Dead Gods est en accès anticipé, il ressemble à tous les autres roguelike entièrement formés sur le marché aujourd’hui. Je trouve toujours de nouveaux éléments à jouer et des stratégies à tester, mais cela pourrait changer au fur et à mesure que j’améliorerai le jeu. Les quelques ennemis disponibles ont commencé à se sentir bien après seulement quelques heures de jeu, et une fois que j’aurai compris le patron susmentionné, je suis sûr que je souhaiterais qu’il y ait plus à contester.

Curse of the Dead Gods peut incorporer des aspects de plusieurs autres jeux, mais cela ne signifie pas qu’il ressemble à une arnaque ou à une imitation bon marché. C’est vraiment son truc, plein de charme grâce à ses visuels de dessins animés et son cadre unique. Comme d’autres roguelikes, le plaisir de Dead Gods est dans sa nature ouverte et rejouable. Je ne sais jamais ce que je vais trouver au coin de la rue, et chaque décès est l’occasion de retourner à la base, de découvrir les nouveaux trucs que je peux acheter et de me préparer pour la prochaine aventure.

.