La manette adaptative Xbox fait profiter cette fille de Zelda: BOTW

Dans l’industrie du jeu vidéo, les entreprises ont toujours été soucieuses de créer des chefs-d’œuvre authentiques et qui restent dans la mémoire des joueurs. C’est quelque chose d’évident, mais cette préoccupation est née à ses débuts par le désir de réaliser les rêves de beaucoup de gens à travers une interaction avec un monde “imaginaire”, et ce désir a continué d’évoluer. Aujourd’hui, les études tentent toujours de développer la meilleure expérience interactive possible, mais les plus grandes entreprises comme Microsoft se préoccupent également de quelque chose d’aussi important que le lancement du meilleur jeu vidéo de l’histoire: Laissez tout le monde en profiter. À son époque, la société américaine a lancé un appareil Xbox qui était un contrôleur adaptatif pour les personnes handicapées, en particulier la mobilité. Ce contrôleur peut être personnalisé et configuré selon les goûts de chacun afin que chacun puisse profiter de son titre préféré. Et Rory Steel aussi.

Rory Steel est un utilisateur de Twitter qui a publié une vidéo sur Ava, une fille handicapée qui utilisait cette télécommande adaptée afin qu’elle puisse jouer à The Legend of Zelda: Breath of the Wild; L’image est encore plus belle. Comme le dit Rory Steel dans le message joint à la vidéo, Ava l’apprécie de la même manière que ses amis. Une image vaut mille mots, nous la laissons donc ci-dessous!

C’est fini! Ava donne le coup de pouce à mon contrôleur maison #accessibility V1.0. Elle peut jouer à @Nintendo #BreathoftheWild sur son #switch comme ses amis maintenant. Merci à @Microsoft 🙌 #adaptiveController #XAC @brycej @ArranDyslexia @shanselman pic.twitter.com/dOhGnUFZa0

– Rory Steel (@JerseyITGuy) 19 janvier 2020

Ces types de situations qui, heureusement, deviennent plus ou moins virales et les font voir par des milliers et des milliers de personnes différentes, sont très excitantes, et cela nous fait un instant laisser nos petits problèmes de côté et apprécier comment quelqu’un comme Ava profite d’un jeu vidéo exactement comme n’importe lequel d’entre nous (ou même plus, car son sourire s’étend d’une oreille à l’autre!).

Connexes