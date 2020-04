La manette adaptative Xbox permet à un joueur inspirant de jouer avec Animal Crossing sur Switch

Nous avons déjà entendu comment la Xbox Adaptive Controller est compatible avec la Nintendo Switch, et il semble que les joueurs aient largement utilisé cet outil astucieux depuis.

Hier, Pure Xbox a partagé une histoire sur un joueur handicapé – du nom d’EyeGazeGirl sur Twitter – qui utilisait ce contrôleur particulier pour jouer Animal Crossing: New Horizons on the Switch, gracieuseté de l’organisme de bienfaisance britannique Special Effect.

Le chef de Xbox, Phil Spencer, a reconnu à quel point c’était “inspirant”, et dans le tweet original, il est expliqué comment Becky peut déplacer le joystick avec son menton et les commutateurs avec sa tête et sa main. Le compte Xbox officiel est même intervenu et a déclaré qu’il était heureux de vous aider.

Inspirant. https://t.co/kRc36Wf2Wq— Phil Spencer (@ XboxP3) 3 avril 2020

Microsoft a initialement lancé ce contrôleur en 2018 – avec pour objectif principal de répondre aux besoins des joueurs à mobilité réduite. Il y parvient en étant un «hub unifié» pour les appareils et en rendant le jeu en général plus accessible.

Vous pouvez en savoir plus sur Special Effect sur son site officiel et voir ses flux sur Twitch.

