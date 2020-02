La manette Xbox Elite 2 fait ses débuts avec grand succès aux États-Unis en améliorant les résultats de son prédécesseur

En termes de chiffre d’affaires, le périphérique de Microsoft est déjà l’un des accessoires les plus performants du marché.

Quand Microsoft a annoncé le premierManette Xbox Elite tout pour 2015, le public s’est posé la même question: qui peut dépenser 150 dollars sur une manette de jeu? Bien que l’accessoire n’ait pas reçu de très bonnes critiques au début, ils ont rapidement commencé à se dissipercar c’était l’un des accessoires de jeu les plus réussis jamais créés.

Répétant la même expérience, l’année dernière, après des rumeurs selon lesquelles un nouveau contrôleur pourrait être breveté, la société a lancé la Xbox Elite Series 2 pour 180 dollars,se positionnant comme l’accessoire le plus vendu aux États-Unis au cours du mois de janvier, comme l’a confirmé NPD Group.

Des données corroborées par l’analyste de NPD, Mat Piscatella, qui a expliqué qu ‘”avec trois mois sur le marché, il s’agitcinquième article de jeu vidéo le plus vendu de l’histoire des États-Unis. “

La Xbox Elite Series 2 est classée cinquième parmi les accessoires les plus vendus de l’histoire.Cela signifie que leElite Series 2Elle s’est vendue plus rapidement que même la télécommande d’origine. Il convient également de noter que NPDclasser les accessoires par revenu en dollars, pas par unités,il n’est donc pas forcément le plus vendu en termes de copies, maisl’argent généré par sa commercialisation.

Nous avons pu observer la bande-annonce de présentation du nouveau commandement en octobre dernier, dans laquelle il a été révélé queconception et production des commandes requises 3 anset plonge dans ses principales caractéristiques, telles que la batterie interne, la refonte des palettes, la configuration de déclenchement supplémentaire et les profils de boutons personnalisés.

