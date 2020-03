La manette Xbox Series X a un nouveau D-Pad et sera plus facile à tenir

Le concepteur principal de Xbox, Ryan Whitaker, offre plus de détails sur la manette sans fil Xbox Series X de nouvelle génération.

Bien que le nouveau contrôleur sans fil ait toujours la même apparence qu’auparavant, il existe quelques différences clés. S’adressant à Xbox Wire, Whitaker décrit les principaux domaines que l’équipe souhaitait offrir: une ergonomie améliorée pour un plus large éventail de personnes, une meilleure connectivité inter-appareils, un partage plus facile et une latence réduite.

Mais finalement, l’idée est l’inclusivité.

«Être plus inclusif fait partie du processus de conception depuis le tout début. C’est vrai pour tout ce que nous faisons sur Xbox. Que nous redessinions notre manette standard ou en inventions une toute nouvelle, comme la manette adaptative, nous nous demandons à nous-mêmes et aux joueurs: “Comment pouvons-nous faire du jeu une meilleure expérience pour tout le monde?” En écoutant les joueurs et en observant comment les gens de tous horizons et capacités jouent, nous continuons à en apprendre davantage et à trouver des domaines que nous pouvons améliorer. »

“Un domaine clé que nous améliorons est l’adaptation à une plus large gamme de tailles de mains, en particulier les petites mains. En accueillant des mains similaires à celles d’un enfant de 8 ans en moyenne, nous avons constaté que nous pouvions améliorer l’accessibilité et le confort de centaines de millions de personnes supplémentaires sans affecter négativement l’expérience des personnes aux mains plus grandes. Nous l’avons fait en arrondissant les pare-chocs, en réduisant légèrement et en arrondissant les pièces autour des déclencheurs, et en sculptant soigneusement les poignées. »

Les nouveaux contrôleurs proposeront des améliorations de la latence d’entrée et «réduiront les précieuses millisecondes à chaque étape du jeu», et ont obtenu un nouveau D-pad et un bouton de partage, que vous pouvez voir ci-dessous. Microsoft prendra également en charge la compatibilité croisée entre les consoles et contrôleurs Xbox Series X et Xbox One.

«Le nouveau D-pad vise à améliorer les performances et l’accessibilité pour toutes les façons dont les gens jouent. Et c’est l’une de mes parties préférées du nouveau design », poursuit Whitaker. «En examinant le large éventail de genres de jeux et de styles de jeu personnels aujourd’hui, le D-pad est utilisé de différentes manières.

“C’est pourquoi nos manettes Elite ont des D-pads interchangeables. Pour certains jeux, les joueurs ont besoin de directions cardinales nettes (haut, bas, gauche, droite) avec des bords bien définis, et la croix est idéale pour cela. Certains joueurs doivent frapper des diagonales précises ou effectuer des actions de balayage, c’est là que le plat à facettes est conçu pour exceller. Et, bien sûr, sur la base de styles de jeu personnels, certaines personnes préfèrent simplement l’une à l’autre. »

Microsoft a levé le couvercle plus tôt ce matin sur l’architecture interne de la Xbox Series X. Vous pouvez consulter notre ventilation détaillée ici. Aujourd’hui, la société a également révélé que le mystérieux port situé à l’arrière de l’unité est effectivement utilisé pour le stockage extensible. Le port est capable de correspondre à la vitesse du SSD NVMe interne de 1 To de la console.