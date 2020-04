La marchandise officielle révèle qui est le plus fort entre Vegetto et Gogeta

Par Rodolfo León

Dragon ball super changé la hiérarchie du pouvoir dans cet univers, en introduisant des êtres qui sont beaucoup plus forts que Saiyan. Goku Black, par exemple, cela s’est avéré trop pour nos héros, donc Goku et Vegeta ils devaient utiliser le Potara de fusionner et de se battre avec Vegetto. Maintenant récemment introduit Broly au canon officiel de Super, et en conséquence, nous avons eu le retour de Gogeta, qui pourrait facilement le vaincre. Mais laquelle de ces deux fusions est la plus forte? Il semble que nous ayons déjà une réponse officielle.

Il y a quelques années, les cartes officielles appelées Autocollant Dragon Ball Super Warrior Wafer Z. Deux de ces cartes correspondent à Vegetto et Gogeta, et puis vous pouvez les voir:

Comme vu dans le Tweet, Vegetto Il est représenté avec un niveau de puissance de 9300, tandis que Gogeta Il en a 9600. Devrions-nous vraiment faire confiance à cette information? Eh bien, ce sont des marchandises officielles, donc rien de plus fiable que cela. Avant même que Gogeta soit présenté au canon officiel, lui-même Akira Toriyama a dit qu’il était plus puissant que Vegetto.

Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre de voir une confrontation entre ces deux guerriers d’une manière ou d’une autre, que ce soit dans le manga ou l’anime, qui confirme une fois pour toutes qui est vraiment le plus fort des deux. Bien que pour le moment, Gogeta ce titre est pris.

Source: Todd blankenship

