La mascotte du jour du lapin d’Animal Crossing est beaucoup à gérer en ce moment

Image: Nintendo

Le passage du temps est un gros problème dans la série Animal Crossing. Les joueurs de New Horizons ont eu droit aujourd’hui à une tonne de changements lors de la transition de leurs îles au printemps, ce qui a amené de nouvelles créatures à attraper et des cerisiers en fleur pour diversifier le paysage. Mais à l’approche des premières vacances du jeu, nous avons également découvert l’une des figures les plus énigmatiques d’Animal Crossing: la créature connue sous le nom de Zipper T. Bunny.

Le jour du lapin est la manière d’Animal Crossing d’incorporer la fête chrétienne de Pâques sans faire référence à tout le fait que Jésus soit brutalement torturé et exécuté. Dans les jeux précédents, les joueurs étaient expulsés à la recherche d’œufs cachés, et New Horizons s’en tenait généralement au même format. Les œufs se trouvent partout – enterrés sous terre, immergés dans l’océan et les rivières, flottant dans le ciel – avec différents types selon l’endroit où ils ont été découverts. Ces trésors ovoïdes peuvent ensuite être réutilisés pour fabriquer des objets Bunny Day à durée limitée.

Ces festivités sont coordonnées par la comptine Zipper T. Bunny, une présence déchirante déchirante en ces temps sombres. Je sens que je dois à tous ceux qui ont dû faire l’expérience de son regard aux yeux vitreux sans aucun avertissement et des excuses. Je savais qu’il venait et n’a rien dit. Il devrait être sur vos îles maintenant, attendant de vous donner son discours sur Bunny Day, qui est prévu pour le 12 avril. Dans les jours précédant l’événement, vous pouvez collecter des œufs et des recettes, et si vous créez tous les articles associés à les vacances, Zipper promet de vous donner quelque chose de spécial. Essayez de ne pas crier quand il vous fait un clin d’œil.

Zipper est également très catégorique sur le fait qu’il n’est pas quelqu’un en costume de lapin. Honnêtement, cela ne m’a jamais traversé l’esprit, mais maintenant c’est tout ce à quoi je peux penser. Bien sûr, il y a une énorme fermeture éclair sur le dos, mais je pensais que c’était juste, comme, son esthétique ou autre. Maintenant que je réfléchis, pourquoi les combinaisons ont-elles besoin d’une fermeture éclair? Qui se cache dans la tenue de lapin jaune de Zipper? J’ai vérifié auprès des services aux résidents pour m’assurer que Tom Nook ne plaisantait pas avec moi, mais il était derrière son bureau, comme toujours. Il semblait n’avoir aucune idée de quoi je parlais.

Je vais avertir tout le monde sur cette île que vous êtes ici littéralement à la fin de cette conversationCapture d’écran: Nintendo (Kotaku)

Chargez toutes les choses, partout: la banque d’alimentation RAVPower 16750mAh …

Heureusement, je ne deviens pas fou. Les joueurs d’Animal Crossing ont partagé leurs propres doutes avec Zipper T. Bunny sur les réseaux sociaux. Je l’ai vu par rapport à Robbie le lapin, une figure tout aussi mignonne mais effrayante de la série Silent Hill. Certains ont décidé de le piéger dans des prisons de fortune, dans l’espoir de réduire l’horreur qu’il avait planifiée pour leurs îles dans les prochains jours. La plupart ont tellement peur qu’ils ne peuvent que prendre une photo rapide pendant qu’il se cache à l’horizon. Au moins, nous sommes tous dans le même bateau.

Les premières vacances coïncidant avec un changement de saison ont fait de Animal Crossing: New Horizons un jeu totalement différent. Les arbres roses déposent des fleurs de cerisier, qui peuvent être capturées avec un filet et utilisées dans de nouvelles recettes. Les îles sont maintenant peuplées de nouveaux insectes comme la libellule plus âgée et le papillon bluebottle commun. J’ai même réussi à faire atterrir un mignon petit poisson clown tout en dévidant les œufs des profondeurs saumâtres. New Horizons a toujours été une joyeuse évasion de la réalité, mais la nouvelle couche de peinture que mon île a reçue pour le printemps la fait ressembler encore plus à un paradis.

Eh bien, tant que vous pouvez garder une trace de l’endroit où Zipper T. Bunny saute et éviter cette partie de l’île. Une personne ne peut que prendre autant de rimes.

.