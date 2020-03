La matrice 4 et le Batman peuvent être retardés en raison du coronavirus

Le monde étant isolé, de nombreux projets ont été suspendus en raison de problèmes de santé. Cela inclut des films majeurs comme The Matrix 4 et The Batman. Cette pandémie a frappé tous les coins de l’industrie, avec de nombreux studios fermant et arrêtant la production indéfiniment. Cela a laissé de nombreux films et émissions de télévision dans les limbes, sans que personne ne sache exactement quand les caméras peuvent recommencer à rouler.

Selon Variety, la plupart des studios ont contacté leurs talents et leurs représentants pour les informer qu’à ce stade, ce ne sera qu’à la mi-mai au plus tôt que la production reprendra. Il s’agit d’un pas en arrière par rapport à l’objectif initial de commencer en avril. Le nouvel objectif de mai n’est toutefois que temporaire, les experts s’attendant à ce que la pandémie atteigne son apogée aux États-Unis tout au long du mois d’avril.

Les studios ne seront pas en mesure de reprendre le travail tant que le gouvernement n’aura pas donné son feu vert, les rassemblements de plus de 10 personnes devant être autorisés avant que quoi que ce soit puisse être fait. Tout studio qui a besoin de filmer à l’étranger aura plus de mal, car la logistique du déplacement d’une équipe et de la distribution à l’étranger sera difficile à ce stade.

Les acteurs doivent repenser leur disponibilité, les projets étant suspendus et repoussés; des conflits d’horaire commencent à se former. Les studios se démènent pour ramasser tous ceux qu’ils peuvent pour s’adapter à ces endroits, avec des célébrités donnant la priorité aux rôles principaux par rapport aux rôles de soutien dans les projets.

Les interviews sur Skype commencent à faire surface, avec le réalisateur dérivé de Mad Max: Fury Foad Furisoa, George Miller, parcourant Internet pour son prochain casting.

Certains films qui étaient bien avancés, comme The Matrix 4 et The Batman, pourraient simplement être en mesure de faire leurs dates de sortie originales, selon la rapidité avec laquelle tout le travail de post-production peut être achevé de l’isolement, ainsi que si tout le tournage était terminé à temps. La façon dont ces informations seront vues est une autre question, les cinémas du monde entier étant fermés dans le cadre du verrouillage. Les projections de films comme No Time To Die, A Quiet Place 2 et F9 ont toutes été suspendues après une courte période de tournage dans les cinémas.