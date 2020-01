La mauvaise saison des fêtes provoque des fermetures de magasins et une chute des stocks

Le magasin de jeux vidéo GameStop à Middletown, DE, le 26 juillet 2019. (Photo de JIM WATSON / .) (Le crédit photo doit se lire JIM WATSON / . / .)

GameStop a du mal depuis un certain temps, et récemment, ils ont pris un autre coup. Le grand détaillant de jeux vidéo a connu un chiffre d’affaires énorme au cours des dernières années. Plusieurs PDG ont essayé d’orienter l’entreprise dans une nouvelle direction, mais ils ont rencontré peu de succès. La récente période de vente des Fêtes aurait dû apporter de bonnes nouvelles, mais elle a plutôt entraîné une baisse de 27,5% des ventes par rapport à l’année dernière. Ils disent que les mauvaises nouvelles arrivent par trois, et GameStop fait également face à des fermetures de magasins et à une chute des stocks.

Fermetures de magasins GameStop et baisse des stocks

Parallèlement au rapport sur les ventes, nous avons appris que de nouveaux magasins ferment bientôt leurs portes. Un site Internet dédié au suivi de leurs fermetures depuis 2017 compte 55 magasins qui réalisent actuellement des ventes en liquidation. Ces magasins GameStop devraient fermer plus tard ce mois-ci. Pendant ce temps, les actions de la société sont en chute libre. Au moment de la publication, ses actions ont plongé d’environ 15,38%, soit plus du septième de la valeur de la société.

GameStop a publié un communiqué de presse qualifiant la baisse des ventes “d’indication des tendances globales de l’industrie affectant l’industrie du jeu vidéo et entraînée par une baisse accélérée des ventes de nouveaux matériels et logiciels”. horizon. Apparemment, les revenus de Xbox One et PlayStation 4 étaient «bien en deçà des attentes». Switch, cependant, se vend assez bien.

