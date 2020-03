La meilleure partie de la nouvelle quête exotique de Destiny 2 est la mixtape dans le bureau de Zavala

Capture d’écran: Bungie

La réinitialisation hebdomadaire d’aujourd’hui de Destiny 2 marque le retour du fusil Fourth Horseman du Destiny d’origine. Au lieu de me débattre, cependant, je suis actuellement assis dans le bureau de Zavala, gonflé par sa mixtape d’entraînement.

La première partie de la quête «En chevauchée un cheval pâle» vous fait visiter le poste de travail personnel du titan Vanguard sur votre chemin pour récupérer l’une de ses armes spéciales qui, surprise, a disparu. À partir de là, il faut beaucoup tuer Cabal pour collecter des informations, puis tuer plus de Cabal pour collecter encore plus d’informations. Des trucs Destiny très standard et très répétitifs.

Le bureau de Zavala est caché à trois étages sous la zone principale sous le pont à droite de l’endroit où vous apparaissez dans la tour. Capture d’écran: Bungie Afin de faire avancer la quête, vous devrez vous accroupir et regarder derrière les escaliers de la pièce voisine. Capture d’écran: Bungie

C’est pourquoi je traîne toujours dans le grand bureau de l’homme bleu, une nouvelle partie explorable de la tour que vous pouvez atteindre en descendant les escaliers directement derrière la boutique du Cryptarch. Non seulement il a une vue magnifique sur la dernière ville, mais il est également rempli de bibelots soignés, y compris un lecteur MP3 que vous pouvez activer caché sous des haltères sur le dessus d’une bibliothèque.

Allumez-le, et vous aurez droit à une mini-playlist de certaines des musiques les plus rythmées du jeu entrecoupées de mots d’inspiration de Shaxx destinés à vous mettre en haleine d’être le meilleur gardien que vous puissiez être. Le tout dure plusieurs minutes. Quand je l’ai trouvé pour la première fois, suffisamment d’autres joueurs ont finalement erré pour que nous puissions organiser une soirée de danse de bureau impromptue.

Des touches amusantes et originales comme celle-ci manquent souvent dans Destiny. Ils aident à apporter plus de personnalité au monde entre tout le broyage par cœur et la fin du jeu. Bungie a jeté des choses comme ça à l’occasion, y compris quand Shaxx avait chanté Saint-14 une berceuse la saison dernière, mais j’aimerais voir encore plus.

Je ne suis pas le premier à suggérer que la nouvelle mixtape devrait être quelque chose que les joueurs peuvent emporter avec eux et allumer quand ils le veulent, comme par exemple, tout en travaillant aux événements publics de Seraph Tower avec Warmind Bits. La mouture de Destiny a souvent été comparée à l’entraînement sur tapis roulant. Le moins que Bungie puisse faire, c’est de collecter des playlists.

