La mère de Yuzo Koshiro a insisté pour que les jeux SEGA portent son nom

Yuzo Koshiro est l’un des compositeurs de musique de jeux vidéo les plus importants de l’histoire. Certains de ses thèmes sont des pièces qui ont transcendé le passage du temps et il est toujours connu pour les thèmes qu’il a composés pour des jeux légendaires tels que Streets of Rage, ActRaiser, Revenge of Shinobi, et d’autres. Précisément, le travail de Koshiro a été rendu public, en partie, parce que son nom est apparu sur l’écran titre de certains de ces jeux, chose avec laquelle l’artiste n’était pas d’accord, mais a dû l’accepter à la demande de quelqu’un important.

Que le nom d’un créateur qui a participé au développement d’un jeu apparaisse sur l’écran titre ou sur la couverture n’est pas courant et l’exemple par excellence est toujours “A Hideo Kojima Game”. Bien qu’il semble que la situation de Yuzo Koshiro soit la même, essayant de le mettre en évidence en tant que compositeur, ce n’est pas le cas, car il a révélé via son compte Twitter officiel qu’il ne voulait pas vraiment que son nom se démarque et moins à cause de la politique de SEGA. pour garder secrets les noms des développeurs de leurs jeux.

Eh bien, répondant à une question liée à ce sujet, Koshiro a révélé que c’était sa mère qui lui avait ordonné d’accepter que son nom apparaisse sur l’écran des jeux pour lesquels il avait fait des chansons. Selon le compositeur, sa mère a insisté sur ce détail après avoir parlé avec le légendaire compositeur japonais Joe Hisaishi, qui a souligné l’importance du nom des musiciens dans les œuvres dans lesquelles ils travaillent.

Je me souviens que ce n’était pas si difficile. Ce n’était pas ma suggestion. Ma mère a fait ça. Je me souviens en quelque sorte de la raison probablement parce que Joe Hisaishi lui a dit qu’il était important de mettre le nom sur les médias, et elle a pris cela au sérieux. Et aussi, SEGA a accepté cela facilement.

