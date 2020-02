La merveilleuse campagne 101 Kickstarter lève plus d’un million de dollars en un peu plus de 12 heures

Hier, PlatinumGames a dévoilé une campagne Kickstarter pour The Wonderful 101, permettant aux contributeurs de promettre leur soutien et d’obtenir une version remasterisée portée sur Switch, PS4 et Steam. La campagne semble avoir pris le monde d’assaut, amassant un million de dollars incroyable en un peu plus de 12 heures.

Alors que cet article est mis en ligne, le Kickstarter est en fonction depuis 13 heures et demie, générant jusqu’à présent un total de 1010374 $. Si vous allez vérifier la page par vous-même, ce nombre sera sans doute encore plus élevé – le regarder augmenter en temps réel est un spectacle à voir.

Soit dit en passant, cela signifie que l’un des nouveaux objectifs d’extension de la campagne a déjà été atteint. La collecte de 1 million de dollars signifie que les bailleurs de fonds seront également traités avec “Time Attack”, que PlatinumGames appelle “le rêve d’un speedrunner”.

Si nous sommes honnêtes, lorsque nous avons entendu parler pour la première fois de ce projet Kickstarter, nous n’étions pas entièrement convaincus qu’il décollerait comme PlatinumGames l’aurait souhaité. Il s’avère que nous n’avions pas à nous inquiéter – quel début incroyable!

Avez-vous soutenu la campagne? Envisagez-vous de le faire? Un niveau de récompense vous permet même d’être bloqué par Hideki Kamiya sur Twitter.

