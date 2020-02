La mise à jour 1.0.9 est maintenant disponible

Accueil Pokémon maintenant disponible sur Nintendo Switch et appareils mobiles, maintenant nous pouvons rassembler nos créatures en un seul endroit (si nous obtenons l’abonnement premium, qui n’est pas inclus dans Nintendo Switch Online et qui a suscité une certaine controverse car de nombreux utilisateurs considèrent que son prix est trop élevé ). Ainsi, la version de l’appareil mobile a maintenant été mise à jour nouvelle version 1.0.9, car, comme pour tout aspect de cette vie, il y a toujours place à amélioration, même minime.

Pokémon Home est maintenant disponible sur Nintendo Switch et les appareils mobiles, et c’est précisément cette dernière version qui a été mise à jour vers la version 1.0.9. Ainsi, ceux qui veulent voir leurs créatures dans cet environnement devraient télécharger 29 Mo supplémentaires qu’ils ont comme but corriger certaines erreurs (bien qu’il ne soit pas expliqué exactement ce qu’ils étaient) afin de profiter des services offerts par cette application qui fait que toutes nos créatures de poche peuvent être unifiées dans un seul environnement. Le cloud nous permet d’accéder quand nous voulons, où nous voulons et comment nous voulons à nos équipes préférées et ainsi devenir les meilleurs dresseurs de Pokémon!

